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Steinmeier: Putin bir savaş kışkırtıcısı

05.04.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Moskova ile ilişkilerde hata yaptıklarını dile getirerek Putin yönetimindeki bir Rusya ile ilişkilerin bir daha asla eskisi gibi olmayacağını söyledi.

Steinmeier: Putin bir savaş kışkırtıcısı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iktidarda olduğu sürece Rusya ile işbirliğinin geçmiş yıllardaki seviyede olamayacağını dile getirdi. ZDF televizyonunda bugün katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Steinmeier, Putin'i "sığınağına gizlenmiş bir savaş kışkırtıcısı" olarak nitelendirerek Putin'in yönetimindeki bir Rusya ile yeniden statükoya dönülemeyeceğini, Putin'in olmadığı bir Rusya ile ilişkilerin nasıl olacağını ise şu an için bilmediğini dile getirdi.

Rusya ile ilişkilerde Moskova'yı Avrupa güvenlik yapısının içine almak dahil, pek çok açıdan başarısız olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Putin'in 2022 yılında, emperyal hayalleri ve emperyal çılgınlığı uğruna ülkesinin siyasi, ekonomik ve ahlaki anlamda çöküşünü göze alabileceğini biz ve ben düşünmedik. Bu yanlış tahminimiz de acı gerçeğin bir parçası" ifadelerini kullandı.

Steinmeier, Almanya'da bazı çevreler tarafından Rusya'yla iyi ilişkiler içinde olmakla eleştiriliyordu.

Kuzey Akım 2 pişmanlığı

Rusya ile ilgili özeleştirilerini sürdüren Steinmeier, 2014 yılından sonra Doğu Avrupa ülkelerinden gelen uyarıları daha ciddiye almamalarının hata olduğunu ve Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesinde ısrarcı olmasının, dışarıdaki güvenilirliğini zedelediğini belirtti. Steinmeier, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılında Almanya'nın projeden çıkmasının daha doğru olacağını vurguladı. Kuzey Akım 2 boru hattı projesiyle Rus doğal gazının Baltık Denizi üzerinde Almanya'ya ulaştırılması planlanıyordu.

Diğer yandan şu anki Putin'in 2001 yılındaki Putin ile aynı kişi olmadığını ifade eden Steinmeier, "Süreç içinde bir şeyler oldu" dedi.

Şubat ayında yeniden seçilerek Cumhurbaşkanlığı makamında ikinci dönemine başlayan Frank-Walter Steinmeier, 1999-2005 yılları arasında Başbakanlık Dairesi Başkanı ve 2005-2009 ile 2013-2017 dönemlerinde Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

dpa,Reuters / ET,HS

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