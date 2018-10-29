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Steinmeier Sisi ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 12:53 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Steinmeier konuk Cumhurbaşkanı Sisi'yi Bellevue Sarayı'nın kapısında karşıladı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, daha sonra özel defteri imzaladı.

İki cumhurbaşkanı ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Berlin temasları çerçevesinde Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ve yarın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.

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