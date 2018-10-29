Steinmeier Sisi ile görüştü

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.
Steinmeier konuk Cumhurbaşkanı Sisi'yi Bellevue Sarayı'nın kapısında karşıladı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, daha sonra özel defteri imzaladı.
İki cumhurbaşkanı ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Berlin temasları çerçevesinde Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ve yarın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum