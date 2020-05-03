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Steinmeier: Toplum krizden edindiği tecrübeyi geleceğe aktarmalı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.05.2020 14:25 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier toplumun koronavirüs krizinden edindiği tecrübeyi geleceğe aktarması gerektiğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier toplumun koronavirüs salgınından çıkardığı dersleri geleceğe aktarması gerektiğini söyledi. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a açıklamalarda bulunan Steinmeier, "Benim açımdan önemli olan krizden çıkardığımız deneyimleri geleceğe taşımak. Herkesin bir diğerini gözettiği bir toplum olarak kalmamız" dedi.

"Şimdiye kadar gölgede kalanların" yaptıkları işin daha fazla takdir görmesi gerektiğini söyleyen Steinmeier, "Örneğin sistem açısından daha yeni önemini idrak ettiğimiz sağlık ve bakım çalışanları, kasiyerler, otobüs şoförleri..." diye konuştu.

Sorumlu davranışa ve kriz yönetimine övgü

Cumhurbaşkanı Steinmeier verdiği mülakatta Almanya'da yeni vaka sayısının azalmasına da değindi. Steinmeier bunun "insanların sorumluluk ve disipliniyle birlikte zekice bir kriz yönetimi" sonucunda mümkün olduğunu belirtti. Ancak kısıtlamaların hızlıca gevşetilmesi halinde bunun "bir Pirus zaferine" dönüşebileceği uyarısı da yaptı.

Steinmeier bu bakımdan koronavirüs nedeniyle yürürlüğe sokulan kısıtlamaların dikkatli bir biçimde adım adım gevşetilmesinin doğru olduğunu belirtti. Steinmeier "Tüm gevşetmeler gözden geçirilmeli ve şüphe halinde geri alınabilmeli. Ancak tabi sosyal, psikolojik ve ekonomik sonuçlar belirgin hale geldikçe baskı da artıyor" diye konuştu.

"Diğer temel haklar da geçerli olmalı"

Frank-Walter Steinmeier ayrıca, "siyasetin anayasa uyarınca hayatın korunmasının yanı sıra, diğer temel haklara da riayet etmek ve bunların geçerliliğini sağlamak zorunda olduğunu" belirtti.

Dünyanın henüz pandeminin zirve noktasına ulaşmadığını belirten Cumhurbaşkanı, "Dünyanın yoksul bölgelerinde insanlar açlık çekiyorsa ve sağlık sistemleri zayıfsa enfeksiyon oranları da artacaktır. Bu hepimizi ilgilendirir. Zira uluslararası toplumdan çıkış diye bir şey yok" dedi.

Steinmeier koronavirüse karşı bir aşının geliştirilmesi halinde bunun bir kamusal değer olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Steinmeier aşının "kullanımının tek bir ülkeye ya da sadece dünyanın gelişmiş kesiminin kullanımına ait olmaması gerektiğini" belirtti.

AFP,KNA / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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