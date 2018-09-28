Steinmeier: Türkiye demokratik normalliğe dönmeli

Steinmeier Türkiye'de toplumsal çatışmaların insan hakları ve hukuk devleti temelinde çözümlenmesi gerektiğini söyledi.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna başkent Berlin'de bir akşam yemeği verdi. Bellevue Sarayı'ndaki yemeğe 120 davetli misafir katıldı.

Türkiye’de sivil topluma uygulanan yoğun baskı ve hükümet muhaliflerinin tutuklanmasına dikkat çeken Steinmeier, Erdoğan'a hitaben "Sayın Cumhurbaşkanı umarım bunları gündem içerisinde görmezden gelemeyeceğimizi anlıyorsunuzdur” dedi.

"Günümüzde Türkiye'den endişe verici derecede çok sayıda insan, sivil topluma yönelik artan baskıdan kaçarak bize sığınıyor” diyen Steinmeier "Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu olan Alman vatandaşlarından dolayı endişeliyim” diye konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı "endişesinin halen tutuklu olan Türk gazeteciler, sendikacılar, hukukçular, entelektüeller ve siyasetçiler için de geçerli olduğunu” söyledi.

Türkiye'ye demokratik normalliğe geri dönme çağrısı yapan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Türkiye'nin darbe girişimi travmasından iki yıl sonra dengesini yeniden bulmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı. Steinmeier "Keskin toplumsal karşıtlıklar arasında insan hakları ve hukuk devleti temelinde bir uzlaşının başarılı olmasını arzu ediyoruz” dedi.