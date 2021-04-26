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Steinmeier ve Macron'dan Avrupa için birlik mesajı

26.04.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris'te bir araya gelen Almanya ve Fransa Cumhurbaşkanları pandemide zor bir dönemden geçen Avrupa'nın acilen "birlik" olması gerektiği mesajını verdi.

Steinmeier ve Macron'dan Avrupa için birlik mesajı

Pandemi nedeniyle aylar sonra ilk yurt dışı seyahatini gerçekleştiren Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Paris'te Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Elysee Sarayı'ndaki görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı, pandeminin Avrupa'daki ekonomik etkilerini haffiletmek için öngörülen 750 milyar euroluk AB fonuna onay veren Almanya'nın bu kararını övdü.

Steinmeier ise iki ülke arasındaki gündeme "pandemi ve pandemiyle mücadelenin hâkim olduğunu" ancak geleceğe de bakmaları gerektiğini ifade ederek "şu an Avrupa'nın yeni bir başlangıç sinyalinden daha acil hiçbir ihtiyacı olmadığını" söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı, "Sadece dolu bir ortak hesaba değil, aynı zamanda bir Avrupa fikrine, birleştirici bir Avrupa fikrine ihtiyacımız var" diye ekledi.

Alman lider, "Nihayetinde dünya siyasetinin elindeki bir top gibi oynanmak istemiyorsak, Avrupalılar olarak sadece biz kendimiz Avrupa'nın geleceğini şekillendirebiliriz" ifadesini kullandı.

Steinmeier, Almanya Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar neticesinde, söz konusu AB fonuna onay veren tasarıyı imzalayabildiği için de "çok mutlu" olduğunu söyledi. Alman Anayasa Mahkemesi, geçen hafta tasarıyla ilgili yapılan bir itirazı reddetmişti.

AB'nin 750 milyar euroluk fon planının temelini geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel atmıştı.

Steinmeier, son yurt dışı ziyaretini geçen Eylül ayında İtalya'ya gerçekleştirmişti.

DW,dpa,AFP/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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