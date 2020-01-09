HABER
  4. Steinmeier yerel poltikacılara sahip çıkılmasını istedi

Steinmeier yerel poltikacılara sahip çıkılmasını istedi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.01.2020 17:50 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier yeni yıl resepsiyonunda yerel politikacıların ölüm tehditleri almalarının kabul edilemeyeceğini belirterek, polis ve yerel siyasetçilerin korunmasını istedi.

Steinmeier yerel poltikacılara sahip çıkılmasını istedi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier başkent Berlin'de düzenlenen yeni yıl resepsiyonunda devlet ve toplumu, emniyet birimlerini ve yerel politikacıları korumak için daha çok çaba harcamaya davet etti.

Steinmeier, burada yaptığı konuşmada polis, acil yardım görevlileri ya da yerel politikacıların saldırıya uğramalarının toplumdaki herkesi ilgilendirdiğini belirterek, "Ülkemizdeki yerel siyasetçilerin, hakarete maruz kaldıkları ya da ölüm tehditleri aldıkları için uykusuz geceler geçirmeleri kabul edilemez" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı, vatandaşlara nefret ve "insanları hor görme ortamına" karşı mücadele etme çağrısında bulundu.

Bellevue Sarayı'nda düzenlenen yeni yıl resepsiyonuna çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi davet edildi.

Steinmeier ayrıca kamu yararına çalışmalar yapan 70 gönüllüyü de resepsiyonda ağırladı.

dpa/TY,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
İran'da düşen Ukrayna uçağında füze ihtimaliİran'da düşen Ukrayna uçağında füze ihtimali
Fotoğraflarla Avustralya yangınlarının yarattığı yıkım!Fotoğraflarla Avustralya yangınlarının yarattığı yıkım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Doktora öğrencisi onlarca erkeğe tecavüzden suçlu bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fotoğraflarla Avustralya yangınlarının yarattığı yıkım!

Fotoğraflarla Avustralya yangınlarının yarattığı yıkım!

Bakan Çavuşoğlu'ndan Irak'ta önemli açıklamalar

Bakan Çavuşoğlu'ndan Irak'ta önemli açıklamalar

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

Papa'dan ilginç şaka: Öp ama ısırma!

Papa'dan ilginç şaka: Öp ama ısırma!

Lübnan’dan Nissan’ın eski CEO’su Ghosn’a seyahat yasağı

Lübnan’dan Nissan’ın eski CEO’su Ghosn’a seyahat yasağı

Almanya'da Müslüman mezarları tahrip edildi

Almanya'da Müslüman mezarları tahrip edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.