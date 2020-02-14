Steinmeier'den ABD, Rusya ve Çin'e sert eleştiri

Steinmeier, ABD, Rusya ve Çin'i de eleştirdi.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD, Çin ve Rusya'yı izledikleri bencil siyaset nedeniyle uluslararası düzeni tehlikeye atmakla suçladı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, uluslararası güvenlik politikasının en önemli forumu olarak kabul edilen 56'ıncı Münih Güvenlik Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada dünya siyasetindeki "yıkıcı dinamikler" konusunda uyarıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Her ülke nerede yer alacağına kendisi karar vermeli ve kendi çıkarlarını diğerler ülkelerin üzerinde görmeli" sloganı ile hareket ettiğini belirten Steinmeier, "Sanki herkes kendini düşündüğü zaman herşey düşünülmüş oluyor" şeklinde konuştu.

Bununla birlikte Steinmeier transatlantik işbirliğini övdü ve ABD ile ilişkilerin korunması gerektiğini vurguladı.

Steinmeier Rusya'yı da "uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek" Kırım'ı ilhak etmekle suçladı. Rusya'nın bu tutumunun Avrupa'daki barış ortamına ve istikrara zarar verdiğini ifade eden Steinmeier, "Askeri şiddet ve sınırların şiddet yoluyla değiştirilme çabaları Avrupa kıtasında yine politik bir araç haline geldi" diye konuştu.