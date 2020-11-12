Steinmeier'den Alman ordusuna Müslüman din görevlisi talebi

Bu bağlamda Müslüman askerlere yönelik dini danışmanlık hizmeti verilmesi gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, "Müslüman askerlerimizi de dini bakımdan mahrum etmemeliyiz" dedi. Alman ordusunda Yahudi askerlere yönelik benzer bir uygulamanın bu yıl içerisinde başlatılmış olmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Steinmeier, "Müslüman kadın ve erkek askerlerimizi bunun dışında tutmamalıyız" diye konuştu.

Federal ordudaki çeşitlilikten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Ebeveynleri, büyükanne ve büyükbabaları diğer ülkelerden bize gelenlerin oranı artıyor" ifadelerini kullandı.

Bakandan teçhizat sitemi

Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki tören öncesinde ARD televizyonuna konuşan Savunma Bakanı Annegret Kramp- Karrenbauer, 65'inci kuruluş yıl dönümü kutlanan ordunun, günün gereksinimlerine uygun bir donanıma sahip olmadığını söyledi.

Bakan, "Çevremizdeki dünya, koşullar değişiyor ve savunmamızı ayakta tutabilmemiz için bizim de bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor" dedi.

Alman ordusunun geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Hrıstiyan Demokrat politikacı, uluslararası terörle mücadele operasyonları ile ilgili olarak, "Almanya yeteneklerini ortaya koymayı vaat etti ve bu vaatleri yerine getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Modernize edilmeli

Savunma Bakanı, silah sistemlerinin yeni tehditler göz önünde bulundurularak modernize edilmesi gerektiğini belirterek, ekipman ve teçhizat yeniliklerinin yanı sıra taktik ve stratejik düzenlemelere de gidilmesinin önemine vurgu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Almanya'dan savunma harcamalarını artırmasını talep etmesiyle ilgili olarak da konuşan Kramp-Karrenbauer, "Daha fazlasını yapmalıyız ve bunu bir ABD Başkanı için değil, kendi güvenliğimiz için yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan, "Vatandaşların korunması devletin temel görevidir " dedi.