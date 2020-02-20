Steinmeier'den aşırı sağa karşı dayanışma çağrısı

Burada bir konuşma yapan Steinmeier, Hanau'daki saldınının ardından topluma birliktelik çağrısı yaptı. Steinmeier, böylesine zor zamanlarda dayanışma içinde olunmasının önemine dikkat çekerek "Bugün, toplum olarak birlikte durduğumuzu, yıldırılmadığımızı, dağılmadığımızı gösterme zamanı" dedi.

Steinmeier ve beraberindekiler ardından Hanau Belediyesi'nin kent meydanında düzenlediği anma ve dayanışma nöbetine gitti. Buradaki törene beş bine yakın kişi katıldı.

En kapsamlı anma töreni saldırının düzenlendiği Hanau'da yapılıyor. Akşam saatlerinde saldırının düzenlendiği yerde kurbanlar anısına saygı duruşunda bulunuldu. Olay yerine çelenkler bırakıldı. Buradaki törene Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, siyasetçiler, Müslüman ve Yahudi kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, vatandaşlara birlik, beraberlik ve dayanışma çağrısı yaptı.Hanau kentinde dün iki nargile bara düzenlenen silahlı saldırı sonucu ölen dokuz kişi anısına başkent Berlin'in de aralarında bulunduğu birçok kentte anma töreni düzenleniyor.

"Birlikte duruyor birbirimize sıkı sıkıya tutunuyoruz. Bu, nefrete karşı en güçlü araç" diyen Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu:

"Hanau'da dün gece yaşananlar bizi şaşırttı, üzdü ve öfkelendirdi. Hiçbir şey sevdiklerini yitirenlerin acısını dindiremez. Hiçbir şey bu anlamsız saldırıyı açıklayamaz ve hiçbir şey olanları geri döndüremez."

Steinmeier, "Ülkemizde bireyler ya da azınlıkların onuru çiğneniyorsa buna karşı çıkmak zorundayız" diyerek, siyasette, medyada, toplumun her yerinde kullanılan dile dikkat edilmesini istedi. Steinmeier daha önce yaptığı açıklamada saldırıyı "terör eylemi" diye nitelendirmişti.

Hanau'da Çarşamba akşamı iki nargile bara düzenlenen saldırıda tamamı göçmen kökenli dokuz kişi öldürülmüştü. Başsavcılık saldırganın "derin bir ırkçı tutumla" saldırıyı düzenlediğini açıklamıştı. Saldırgan ve annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

DW, dpa, AFP / HT, BK

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