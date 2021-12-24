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  4. Steinmeier’den birlik çağrısı: Pandemiden sonra da bir arada yaşamak istiyoruz

Steinmeier’den birlik çağrısı: Pandemiden sonra da bir arada yaşamak istiyoruz

24.12.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, geleneksel Noel konuşmasında paındemi önlemleri ve aşılar konusundaki görüş ayrılıklarına değinerek, farklı görüşlere rağmen birlik olunması çağrısında bulundu.

Steinmeier’den birlik çağrısı: Pandemiden sonra da bir arada yaşamak istiyoruz

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Noel Bayramı vesilesiyle yaptığı konuşmada topluma pandemide daha fazla birlik çağrısında bulundu. Steinmeier, konuşmasında alınan önlemlere ve aşılara ilişkin aile ve arkadaşlar arasında yaşanan çatışmalara, bozulan arkadaşlıklara değinerek, “Demokrasilerde hepimiz aynı görüşte olmak zorunda değiliz. Ancak lütfen şunu unutmayalım: Biz bir ülkeyiz. Pandemiden sonra da yüz yüze bakacağız ve pandemiden sonra da bir arada yaşamak istiyoruz’’ ifadelerini kullandı. Yakında iki senesini dolduracak olan pandeminin tüm dünyada benzeri görülmemiş bir belirsizlik yarattığını belirten Steinmeier, korkuların ve anlaşmazlıkların, görüş ayrılıklarının normal olduğunu; ancak bunların üzerine konuşulması gerektiğini vurguladı.

Bireysel sorumluluk vurgusu

Cumhurbaşkanı, devletin de pandemi nedeniyle vatandaşlarının sağlığını ve yaşamını koruma anlamında eşine az rastlanan bir yükün altına girdiğini ifade etti. Bilim insanları, doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarının yanı sıra diğer kurumlardaki çalışanların da ellerinden geleni yaptıklarını belirten Steinmeier, hataların da yapılabileceğini, ancak bu hatalardan ders çıkarıldığını vurguladı.

Aylardır sorumluluk sahibi ve ihtiyatlı tutumu elden bırakmayan "sessiz çoğunluğa" kalpten teşekkürlerini ileten Steinmeier, bireysel sorumluluğun önemine de şu sözlerle dikkat çekti: "Devlet herkesin yüzüne bir koruyucu maske yerleştiremez, yerimize aşı olamaz. Hayır, bu bize bağlı, her bir bireye bağlı."

Cumhurbaşkanı, konuşmasında 2021 yazında Almanya’da yaşanan sel felaketinin ardından gösterilen toplumsal dayanışmaya, iklim değişikliğinin yarattığı zorluklara ve Afganistan misyonunun tamamlanmasının ardından ülkelerine dönen Alman askerlerine de değindi.

Rtr,dpa/ SÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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