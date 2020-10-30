Steinmeier'den Fransa yorumu: Açık toplumu korumalıyız

Steinmeier, Erdoğan'ın üslubunu da eleştirdi.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen kanlı saldırıyla ilgili olarak şiddete karşı birlik olunması, ancak karşılıklı saygıya dayalı açık ve demokratik toplum ilkesinden de vazgeçilmemesi mesajını verdi.

Sadece Fransa değil, tüm Avrupa'da "İslamcı kaynaklılar dahil olmak üzere zalim şiddet eylemlerine birlikte karşı durmanın" önemine dikkat çeken Steinmeier, ancak açık ve demokratik toplumu korumanın da önemli olduğunu vurguladı.

Deutsche Welle'ye konuşan Almanya Cumhurbaşkanı, "Her şeyden önce demokratik toplumlarımızda, nefret ve dışlamayı devletin eylemlerinde ölçüt haline getirecek bir yola girmemeliyiz" diye konuştu.

Almanya'nın da bu tür saldırılardan muafmış gibi davranamayacağını, tehlikelere karşı uyanık olunması gerektiğini belirten Steinmeier, birbirini kabul ve saygının Batılı toplumların belirleyici özelliklerinden olduğuna işaret etti.

Erdoğan'a eleştiri

Fransa ve Türkiye arasında İslam konusunda yaşanan kavgayla ilgili de konuşan Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söyleminin çözüme yardımcı olmadığını belirterek "Gerilimdeki tırmanmanın, söylemin hissedilir şekilde sertleşmesinin olası failleri cesaretlendirmemesini umuyorum" diye konuştu.