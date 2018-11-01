HABER

Steinmeier'den ırkçılık açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 22:16 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier: - "Irkçılık sadece Almanya tarihinde 1933 ile 1945 arasında yaşananlar değildir"

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ırkçılığın herhangi bir zaman dilimiyle sınırlandırılmayacağını ve sadece Almanya tarihinde 1933 ile 1945 arasında yaşananlar olmadığını söyledi.

Steinmeier, Almanya'nın doğu kentleri olan ve bir süre önce yabancı düşmanlarının protestolarıyla gündeme gelen Dresden ve Chemnitz'i ziyaret etti.

Dresden'deki Alman Hijyen Müzesi'nde ''Irkçılık, İnsan Irklarının Keşfi'' adlı sergiyi gezen Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, demokrasinin bir hediye olmadığını, yeniden kazanılması için sürekli mücadele gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı olarak ırkçılık konusunda Almanya dışında nasıl bir tutumla karşılaştığının sorulması üzerine Steinmeier, "Alman tarihinden dolayı bize biraz eleştirisel bakılıyor." dedi.

Steinmeier, "Irkçılık sadece Almanya tarihinde 1933 ile 1945 arasında yaşananlar değildir." ifadesini kullandı.

Almanya'da 1933'te iktidara gelen Adolf Hitler, ırkçı ideolojisi nedeniyle yaklaşık 6 milyon insanın ölümüne neden olmuştu.

PARTNERŞekere alternatif yiyecekler nelerdir?Şekere alternatif yiyecekler nelerdir?
Rusya Başbakanı Medvedev Kazakistan'daRusya Başbakanı Medvedev Kazakistan'da
Atina-Üsküp seferleri 12 aradan sonra yeniden başladıAtina-Üsküp seferleri 12 aradan sonra yeniden başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ırkçılık

En Çok Okunan Haberler

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddetti

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddetti

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.