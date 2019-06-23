Steinmeier'den Lübcke cinayeti açıklaması: Demokrasimiz için bir uyarı sinyali

Steinmeier, Lübcke’nin eşiyle de bir araya geldi.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke'nin öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Steinmeier, nefret ve şiddete karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Steinmeier Pazar günü Berlin'de yaptığı açıklamada, "Eğer bugün demokrasimizin temsilcileri, hele ki gönüllüler, belediye başkanları ve yerel siyasetçiler hakarete uğruyor, tehdit ediliyor ve fiilen saldırıya uğruyorlarsa, bu demokrasimiz için bir uyarı sinyalidir" ifadelerini kullandı.

Bu anlayışa karşı birlik ve beraberlik içinde omuz omuza verilmesi gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, "Walter Lübcke'yi koruyamamış olmamız bizi utandırmalı ve içimiz rahat etmemeli" diye konuştu.

Steinmeier Pazar günü, öldürülen Walter Lübcke'nin eşiyle de bir araya geldi.

"Tüm olanakları seferber edeceğiz"

Lübcke'nin memleketi Wolfhagen'da Cumartesi günü düzenlenen anma etkinliğine de yüzlerce kişi katılmıştı. Kassel'da düzenlenen aşırı sağ karşıtı eyleme ise 2 bin civarında kişi katıldı.