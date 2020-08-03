Steinmeier'den maskesiz gösteriye tepki: "Birkaç kişinin sorumsuzluğu hepimizi riske sokuyor"

Steinmeier "Birkaç kişinin sorumsuzluğu hepimizi riske sokuyor" dedi.Berlin’de geçen hafta sonu yaklaşık 20 bin kişi hükümetin korona tedbirlerine karşı sokaktaydı. "Özgürlük Günü" olarak adlandırdıkları protestolarda, çoğunluk maske takmadı ve Almanya’da uyulması gereken 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymadı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Berlin'deki protestolarda korona önlemlerine uyulmamasını ağır bir dille eleştirdi. Vatandaşları ikinci bir dalganın engellenebilmesi için sorumlu davranmaya davet eden Steinmeier "Birkaç kişinin sorumsuzluğu hepimizi riske sokuyor. Eğer şu an dikkatli davranmazsak, pek çok insanın sağlığını, toplumumuzun, ekonomimizin ve kültür hayatımızın toparlanmasını tehlikeye atmış oluruz" dedi.

Steinmeier, ikinci bir dalgayı önlemenin herkesin sorumluluğunda olduğunu belirterek yeni karantina uygulamalarının herkesi daha zor koşullara maruz bırakacağı konusunda uyardı. Vatandaşların boş zamanlarında, iş yerlerinde ve tatillerde özellikle dikkatli olması gerektiği bir dönemden geçildiğini belirten Steinmeier "Gereksiz riskler almaktan kaçınmaya devam edin" dedi.