Steinmeier'den sabır ve dayanışma çağrısı

Normal koşullarda yılda bir kez Noel döneminde televizyonlardan vatandaşlara seslenen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier koronavirüs nedeniyle istisna yaptı. Cumhurbaşkanı Paskalya tatilinde olan Almanlara korona krizinde sergiledikleri disiplin ve çaba için teşekkür etti. Alman birinci (ARD) ve ikinci (ZDF) televizyon kanallarından yayınlanacak, öncesinde haber ajanslarının geçtiği konuşmasında Steinmeier, "Ülkemizin geçen haftalarda sergilediği çabadan çok etkilendim" dedi.

"Tehlike henüz geçmiş değil" diyen Almanya Cumhurbaşkanı, "Ancak şimdiden şunu söyleyebiliriz: İçinizden her biri yaşamını çok radikal biçimde değiştirdi, her biriniz bunu yaparak insan hayatı kurtardınız ve her gün kurtarmaya da devam ediyorsunuz" diye konuştu.

"Devlete ve siyasetçilere güvenin"

Alman devletine ve siyasetçilere güvenme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı, hem federal hükümet, hem de eyalet hükümetlerinin sahip oldukları büyük sorumluluğun farkında olduğunu kaydetti.

"Almanya şu günlerde kendisini sorumluluk bilincine sahip vatandaşlarla yaşayan demokrasi olarak ortaya koyuyor" diyen Steinmeier, "Bu, demokraside her bir bireyin değeri ayrı ve her bir bireye görev düşüyor. Hasta bakıcıdan başbakana, Bilim Uzman Konseyi'nden toplumun görünen ve görünmeyen destekçilerine; süpermarketteki kasiyere, otobüs ve tır şoförlerine, fırınlar, çiftlikler ve çöp toplama hizmetine kadar" diye konuştu.