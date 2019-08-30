Steinmeier'den seçim uyarısı: Ülkemizi birbirinden ayırmayın

Anketlere göre iki eyalette de sağ popülist AfD oylarını artırdı.Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde Pazar günü yapılacak parlamento seçimleri öncesinde siyasetçiler ve seçmenlere çağrıda bulunarak, toplumun bölünmemesini istedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, bugün Bellevue Sarayı'nda iki gün sürecek vatandaş şenliğinin açılışında yaptığı konuşmada seçimleri "ülke olarak bir araya gelinen" deneyimler olarak görmek istediğini söyledi. İhtiras ve geleceğe ilişkin tartışmaların seçimlerin bir parçası olduğunu belirten Steinmeier, "Ancak şunu açıkça söylüyorum: Ülkemizi birbirinden ayırmayın!" şeklinde konuştu.

Bu sorumluluğu seçimlerde aday olanların yanı sıra sandığa giderek oy kullanacak olanların taşıdığının altını çizen Steinmeier, "Farklı görüşlere sahip olanlar da seçimler sonrasında bu ülkeye ait olmayı sürdürecekler ve geleceğimize dair söz söyleme hakları olacak" dedi.

Sağ popülist AfD oylarını artırıyor

Pazar günü Almanya'nın iki doğu eyaleti Brandenburg ve Saksonya'da eyalet seçimleri yapılacak. Kamuoyu yoklamalarına göre her iki eyalette de sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) en çok oyu alacak ikinci parti olacağı tahmin ediliyor.