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STEM eğitim modelinde Muş, Kayseri ve Eskişehir ilk üçte

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2019 13:25 | Son Güncelleme

Başta kız çocukları olmak üzere gençlerin bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına STEM yönlendirilmesi için kurulan Meclis alt komisyonuna, Gaziantep Üniversitesi'nden Dr. Mehmet Başaran tarafından sunum yapıldı - Başaran: - "STEM konusunda çalışmalar yapan illerin başında Muş, Kayseri ve Eskişehir ilk üçü çekiyor" - "Bazı standart kimya, fizik deneylerini STEM etkinliği olarak gören öğretmenlerimiz oldu. Eğer bir aksiyon planı yapacaksak öğretmenlerimize STEM eğitimi modelinde iyi bir eğitim vermemiz, kendi alanında donanımlı olmalarını sağlamamız gerekiyor"

MELTEM ÖZTÜRK - Türkiye'de fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının İngilizce kısaltması olan STEM eğitim modelinde çalışmalar yapan illerin başında Muş, Kayseri ve Eskişehir geliyor.

Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi için TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyon, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak'ın başkanlığında çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep Üniversitesi'nden Dr. Mehmet Başaran, komisyona fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanları STEM eğitim modeli hakkında bilgi verdi.

PISA 2015 sonuçlarına göre, Türkiye'nin matematik performansında 44. sırada olmasına rağmen öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutuma sahip olduğunu, "Hocam ben matematiği çok seviyorum ama yapamıyorum." dediğini anlatan Başaran, bu durumun, "Acaba biz matematik konusunda nerede hata yapıyoruz?” sorusunu akıllara getirdiğini ifade etti.

CEO'ların yaratıcı, inovatif fikre, yenilikçi düşünceye sahip bireyler bulma noktasında zorluk yaşadığını dile getiren Başaran, lisans ve lisans üstü dereceye sahip STEM mezunları oranında Türkiye'nin sonlarda yer aldığını söyledi. Başaran, bunun, başta kız çocukları olmak üzere gençleri STEM 4 disiplinine yönlendirmeleri için işaret verdiğini belirtti.

- "Elon Musk, NASA’ya kafa tutuyor"

Öğrencileri STEM disiplinlerine yönlendirerek girişimcilik noktasında ne kadar teşvik edebilecekleri üzerinde durulması gerektiğini belirten Başaran, bireysel girişimciliğin devlet girişimciliğinin önünde yer aldığına işaret etti.

Başaran, bunun en güzel örneğinin Elon Musk olduğuna dikkati çekerek, "Elon Musk, bireysel girişimcilikte NASA'ya kafa tutuyor. Acaba biz bu bireyleri nasıl yetiştirebiliriz? İnovatif fikre sahip, yenilikçi düşünceye sahip bireyleri sadece STEM'le sağlayabilir miyiz? Bu soruları da bir yandan düşünmemiz gerekiyor." dedi.

Başaran, dünya genelinde kadınların STEM'deki yerinin son 5 yılda giderek arttığını, bu ülkelerin en başında ABD, Avusturalya ve Kanada'nın geldiğini, Türkiye'nin ise bu listede olmadığını anlattı.

- "Dersi prova etmişler"

Türkiye'de STEM'e ilgi gösteren, araştırmalar yapan, çalışmalar yürüten illerin başında Muş, Kayseri ve Eskişehir'in geldiğini vurgulayan Başaran, içinde bulunduğu STEM içerikli projeler hakkında bilgi verdi.

Başaran, 16 ilde yaklaşık bin 300 öğretmenle çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimiz STEM etkinliği yapalım derken normal proje ödevi vermek istiyorlar. Normal proje ödevini STEM olarak gören öğretmenlerimiz var. 40 dakikalık ders uygulamalara yetmiyor. Gözlemler yaptığımızda şunu gördük ki öğretmenlerimiz, biz geleceğimiz için dersi prova etmişler ve prova edildiği için öğrenci aynı dersi baştan işlemiş oluyor. 20-25 dakikasını videoyla geçiren öğretmenlerimiz var. Kendisini alanında yetersiz hisseden öğretmenlerimiz var. Öğretmenlerimizin alan bilgisini artırmamız, alana yönelik eğitimler vermemiz gerekiyor, bu da ciddi bir açık. Bazı standart kimya, fizik deneylerini STEM etkinliği olarak gören öğretmenlerimiz de oldu. Bunlar, son 5 yıldır öğretmenlerle yürütmüş olduğumuz çalışmaların sonuçları. Bulgularımızın en önemlisi bence STEM eğitim modeline göre iyi yetişmemişse öğretmenimiz öğrenmeye zarar verirken, iyi yetiştiği zaman da öğrenmeyi güçlendiriyor. Dolayısıyla eğer bir aksiyon planı yapacaksak öğretmenlerimize STEM eğitimi modelinde iyi bir eğitim vermemiz, kendi alanında donanımlı olmalarını sağlamamız gerekiyor. Yoksa öğrenmeye zarar vereceğiz."

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