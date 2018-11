Stephen Hawking'in 22 kişisel eşyası 1,8 milyon sterline satıldı

8 Ocak 1942'de İngiltere'nin Oxford kentinde doğdu. 1959'da girdiği Oxford Üniversitesi'nde doğa bilimleri okudu daha sonra Cambridge Üniversitesi'nde doktora yaptı. 1963'te tedavisi olmayan motor nöron (ALS Amyotrofik Lateral Skleroz) hastalığına yakalandı, iki yıllık ömrü kaldığı söylendi. 1974'te 'Hawking radyasyonu' (Hawking ışınımı) olarak bilinen kara deliklerin yayması gerektiğini öne sürdüğü radyasyonla ilgili makalesini yayımladı. 'Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere' adlı 1988'de yayımladığı kitap 10 milyondan fazla kopya sattı. Hayatı, 2014'te The Theory of Everything (Her Şeyin Teorisi) filmiyle beyaz perdeye aktarıldı. Hawking'i Eddie Redmayne oynadı.