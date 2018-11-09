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Stephen Hawking'in 22 kişisel eşyası 1,8 milyon sterline satıldı

09.11.2018 03:30 | Son Güncelleme

Mart ayında, 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking'in 22 kişisel eşyası, İngiltere'de düzenlenen bir açık artırmada 1,8 milyon dolara satıldı.

Stephen Hawking'in 22 kişisel eşyası 1,8 milyon sterline satıldı

Mart ayında, 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörü Stephen Hawking'in 22 kişisel eşyası, İngiltere'de düzenlenen bir açık artırmada 1,8 milyon dolara satıldı.

Açık artırmada, Hawking'in imzaladığı 'Genişleyen Evrenin Özellikleri' başlıklı doktora tezi 584 bin 750 sterline alıcı buldu.

Çizgi dizi Simpsonlar'ın, Hawking'den bahsettiği bölümünün senaryosu.

150 bin sterlin satış fiyatına kadar ulaşması beklenen kitap, müzayedeye dünya çapında gösterilen ilgi nedeniyle tahmin edilenden yaklaşık dört kaz fazla fiyata satıldı.

Bilim adamının 1980 ve 1990'larda kullandığı bir tekerlekli sandalye 296 bin 750 sterline, çizgi dizi Simpsonlar'da yer aldığı bölümün senaryosu ise 6250 sterline satıldı.

Müzayedede toplamda 1 milyon 824 bin 375 sterlin gelir elde edildi.

Bilim adamının 1980'lerde ve 1990'larda kullandığı tekerlekli sandalyesi

Müzayedeki tekerli sandalyenin satışından elde edilen gelir, Stephen Hawking Vakfı ve Motor Nöron Hastalığı Birliği'ne gidecek.

Ünlü İngiliz kuramcı; uzay bilimi, kara delikler ve kuantum fiziğiyle ilgili çalışmalarıyla biliniyordu.

Hawking, 'Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere' adlı 1988'de yayımlanan kitabında, büyük patlama (Big Bang), kara delikler, ışık konikleri, superstring kuramı kavramlarını açıklamıştı. Kitap 10 milyondan fazla sattı.

Stephen Hawking hakkında

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