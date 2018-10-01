Stepne içinde 350 bin TL değerinde uyuşturucu hap ele geçirildi

ANKARA'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda, araba yedek lastiğinin (stepne) içine gizlenmiş piyasa değeri 350 bin TL olan 17 bin 400 extacy hap ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D. D. ile B.Ç.'nin uyuşturucu ticareti yaptığına dair ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, D.D. ile B.Ç.'ye ait evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. D. D. ve B.Ç. düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada stepne içine gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan 17 bin 400 extacy hap ele geçirdi. Şüpheli D.D. ve B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
- Şüphelilerin evinde yapılan aramalar
- Uyuşturucu hapların bulunması
- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması
Haber:Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)
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