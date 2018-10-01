Stepne içinde 350 bin TL değerinde uyuşturucu hap ele geçirildi

ANKARA'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda, araba yedek lastiğinin (stepne) içine gizlenmiş piyasa değeri 350 bin TL olan 17 bin 400 extacy hap ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D. D. ile B.Ç.'nin uyuşturucu ticareti yaptığına dair ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, D.D. ile B.Ç.'ye ait evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. D. D. ve B.Ç. düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada stepne içine gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan 17 bin 400 extacy hap ele geçirdi. Şüpheli D.D. ve B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı!
Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi
Tehlikeli gerginlik! ABD savaş gemisini engellediler
Ünlü spiker Buket Aydın trafik kazası geçirdi
Huawei P20 Pro'nun fiyatı yükseldi!
Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?
Görenler hayret ediyor! Tam 350 kilo
THY uçağında korku dolu dakikalar!
Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!
Çöpe atmadı, saatlerce uğraştı! Dönüştüğü şey inanılmaz
Okuyucu Yorumları 0 yorum