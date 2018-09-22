Stepnedeki uyuşturucuya 2 gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda otomobil yedek lastiği içine gizlenen 'Skunk' adlı sentetik uyuşturucuyla, taş kokain ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 kişinin İstanbul'dan uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Dün öğle saatlerinde Bodrum ilçe merkezine giriş yapan otomobil, durduruldu. Araçta arama yapan ekipler, 2 gram 'Skunk' buldu. Bu sırada ekipler, otomobilin yedek lastiğinin yerinde olmadığını fark etti. Şüpheliler ise yedek lastiği yol üzerindeki evlerine bıraktıklarını söyleyince ev de kontrol edildi. Yedek lastiğin içine gizlenen 1 kilo 221 gram 'Skunk' ile 52 gram taş kokain ele geçirildi.
Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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