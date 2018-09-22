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Stepnedeki uyuşturucuya 2 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 20:20 | Son Güncelleme

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen, otomobilin yedek lastiği içerisine gizlenen 'Skunk' adlı sentetik uyuşturucu ve taş kokainin ele geçirildiği operasyonda, gözaltına alınan A.Ş. ile Ö.Ç.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen, otomobilin yedek lastiği içerisine gizlenen 'Skunk' adlı sentetik uyuşturucu ve taş kokainin ele geçirildiği operasyonda, gözaltına alınan A.Ş. ile Ö.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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