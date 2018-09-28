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Stepneden 15 kilo 700 gram eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 15:09 | Son Güncelleme

BOLU'da, TEM yolunda durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada yedek lastiğin içine konulan 15 kilo 700 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Stepneden 15 kilo 700 gram eroin çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, TEM yolunda durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada yedek lastiğin içine konulan 15 kilo 700 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda takibe aldığı bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Yedek lastiğin içine konulan 15 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü M.P. ile birlikte araçta bulunan B.P. ve S.P. isimli kadınlar gözaltına alındı. 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Stepneden 15 kilo 700 gram eroin çıktıStepneden 15 kilo 700 gram eroin çıktı

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