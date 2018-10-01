HABER

Stepneden 17 bin 400 uyuşturucu hap çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 19:03 | Son Güncelleme

ANKARA'da polis tarafından yapılan operasyonda, otomobil stepnesinin içine gizlenmiş, 17 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Stepneden 17 bin 400 uyuşturucu hap çıktı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis tarafından yapılan operasyonda, otomobil stepnesinin içine gizlenmiş, 17 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.D. ile B.Ç.'nin uyuşturucu ticareti yaptığına dair ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. D.D. ve B.Ç. düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 17 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu hapların değerinin yaklaşık 350 bin TL olduğu belirtildi. Şüpheliler D.D. ve B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Stepneden 17 bin 400 uyuşturucu hap çıktıStepneden 17 bin 400 uyuşturucu hap çıktı

PARTNERYıllar sonra gelen itirafYıllar sonra gelen itiraf
Hazal Kaya'yı Antalya'da ağlatan kutlamaHazal Kaya'yı Antalya'da ağlatan kutlama
Malatya'da, ‘Drone'li trafik denetimiMalatya'da, ‘Drone'li trafik denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Sosyal medya fenomenleri serbest kaldı

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Görenler hayret ediyor! Tam 350 kilo

Görenler hayret ediyor! Tam 350 kilo

Yakıp çırılçıplak sokağa atmıştı! Korkunç detay

Yakıp çırılçıplak sokağa atmıştı! Korkunç detay

'Bir şeyin yok' diye eve gönderdiler! Sonrası çok acı

'Bir şeyin yok' diye eve gönderdiler! Sonrası çok acı

Bu tabutun içerisine girene para veriyorlar

Bu tabutun içerisine girene para veriyorlar

Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...

Pansiyonda iğrenç olay! Erkeklerle ilişkiye girip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.