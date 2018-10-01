Stepneden 17 bin 400 uyuşturucu hap çıktı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis tarafından yapılan operasyonda, otomobil stepnesinin içine gizlenmiş, 17 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.D. ile B.Ç.'nin uyuşturucu ticareti yaptığına dair ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere ait evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. D.D. ve B.Ç. düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada, stepne içine gizlenmiş 17 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu hapların değerinin yaklaşık 350 bin TL olduğu belirtildi. Şüpheliler D.D. ve B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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