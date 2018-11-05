Stepneden 5 bin paket kaçak sigara çıktı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de son 1 hafta içinde sigara kaçakçılarına yönelik yönelik 3 operasyon düzenlendi. Polis operasyonlarında, hafif ticari aracın yedek lastiğine gizlenmiş olarak 5 bin 25 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından sigara kaçakçılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. KOM ekipleri operasyonların birinde hafif ticari aracın yedek lastiğine gizlenmiş olarak 5 bin 25 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Polis, kaçakçılıkla ilgili Suriye uyruklu N.T. ,M.H., A.T. ve A.A.'yı gözaltına aldı. Sigara kaçakçılığı ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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