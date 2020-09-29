Sterlin 10 TL oldu: İngiliz para birimi neden yükseldi?

Türk Lirası, gelişmiş ülkelerin para birimlerine karşı değer kaybetmeye devam ediyor. Bu duruma paralel olarak İngiltere'nin para birimi Sterlin, 10 TL oldu. Merkez Bankası'nın geçen haftaki 200 baz puanlık faiz artırımıyla değer kazanan TL, jeopolitik risklerle birlikte bu hafta yeniden ABD Doları, Euro ve Sterlin karşısında değer kaybetti. Dolar/TL kuru 7,85 seviyesini aşarak yeniden rekor kırdı. Euro/TL 9,16, Sterlin/TL de 10,09 seviyelerini aştı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık-Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalar ve Türkiye'nin bu soruna müdahil olması piyasalara yansıdı ve TL cinsi varlıklarda satış baskısı arttı. İngiltere'nin para birimi olan Sterlin özelinde yaşanan değer kazancı da TL'nin değer kaybetmesinde etkili oldu. İngiltere Merkez Bankası yetkililerinden negatif faizin henüz düşünülmediği yönündeki açıklamalar ve Brexit müzakerelerin etrafındaki olumlu hava Sterlin'in ABD Doları karşısında da değer kazanmasını sağladı. 'Piyasalara soğuk su serpti' Pazartesi günü İngiltere Merkez Bankası'ndan negatif faize karşı açıklamalar yapılması ve Brexit görüşmelerine ilişkin olumlu havanın üzerine Sterlin, ABD Doları karşısında yüzde 1,4 değer kazandı.