Sterlin dolar karşısında son iki yılın en düşük seviyesine geriledi

Sterlin dolar karşısında son iki yılın en düşük noktasına geriledi. Düşüşün bir sebebinin enerji fiyatlarının artmasına bağlı olarak yatırımcıların resesyon endişesi içinde olması gösteriliyor.

BBC ekonomi muhabiri Tom Espiner'e konuşan uzmanlar, sterlindeki düşüşü piyasanın İngiltere ekonomisi ile ilgili büyüme endişesine de bağlıyor.

Aynı uzmanlara göre, İngiltere para birimindeki düşüş, stagflasyon ve enflasyondaki yükselmeye bağlı olarak hızlanabilir.

Rabobank'tan stratejist Jane Foley, BBC'ye yaptığı değerlendirmede, maliye ve sağlık bakanlarının istifasının sterlinin düşüşünde önemli bir etken olmadığını söyledi.

Foley, "Piyasalar büyüme rakamları ile ve bu hükümeti ne yapacağı ile daha fazla ilgileniyor." dedi.

Salı günü, sterlin/dolar paritesi Mart 2020'den bu yana en düşük seviye olan 1,19'a geriledi.

Sterlinin zayıflaması, ihraç edilen gıda ürünlerinin ve benzinin fiyatının artması anlamına geliyor.

Buna karşılık büyük oranda ABD'deki faiz artışına bağlı olarak dolar, uluslararası piyasalarda iyi bir performans sergiliyor.

Stratejist Jane Foley, İngiltere Merkez Bankası'nın beş kez faiz artırımı yapmasına karşın, sterlinin zayıflamasına dikkat çekiyor ve "piyasa İngiltere'nin büyüme beklentisi konusunda çok endişeli" diyor.

Foley istihdamdaki azalmanın da yatırımcıları endişelendiren etkenler arasında olduğunu kaydediyor ve Covid salgını ile Brexit nedeniyle iş gücünde azalma olduğuna vurgu yapıyor.

Polar Capital'den fon yöneticisi George Godber da "Şirketlerimiz bu kötüleşen ekonomik görünümde güç zamanlar yaşıyor. Artan enerji fiyatları karşısında tüketiciler ve şirketler nasıl plan yapacaklar?" diye soruyor.

İngiltere'de hane başına enerji harcamasının yıllık 3 bin sterline çıkması bekleniyor.

Yatırımcıları endişelendiren diğer konular arasında Kuzey İrlanda'daki Brexit sonrasına ilişkin belirsizlik ve hükümetin mültecileri Ruanda'ya gönderme planı da yer alıyor.

