Sterlin Kazananlar Anlatıyor: 20 TL’yi Geçince Ne Hissettiler?

Türk lirasının değerinin düşmesi İngiltere’de çalışan Türkiye göçmenlerini de etkiledi. Özellikle Türkiye’deki yakınlarına para gönderenler aynı paranın daha çok TL karşılığı olması karşısında memnun ancak aynı zamanda Türkiye’de yaşayanlar için endişeli.

“30 yıldır TL’nin eridiğini görüp üzülüyorum”

Bir kafenin mutfağında müşterilerine yiyecek hazırlarken VOA Türkçe’nin sorularına yanıt veren Zahide Kaygısız, 30 yıl önce geldiği İngiltere’de TL’nin eriyip değerinin sürekli düştüğünü görmekten dolayı üzgün olduğunu söyledi. Kaygısız, elindeki 20 TL’lik banknota bakarken onu bir yıl önce Türkiye’ye tatile gittiğinde gördüğünü, o zaman beri değerinin çok hızlı değiştiğini anlattı.

Kaygısız, bu değer değişikliğinin kendisi için avantaj sayılsa da Türkiye’de yaşayanlar için üzücü olduğunu belirtti ve biriktirdiği sterlinlerin bir kısmıyla Türkiye’de yatırım yaptığını anlattı. Akrabalarına yardım ettiğininden de söz eden Kaygısız, Türkiye’deki gençlerin geleceği için kaygılı.

Dönercide çalışan Toruncan Mengüloğlu uzun süredir eline almadığı 20 TL’lik banknota bakarken şu an 1 sterlin bile etmediğine şaşırdığını söyledi.

20 TL eşiğini hızla geçen sterlin 22 küsürlerde gezinirken Londra’nın Türkiye göçmeni esnafı kazançlarının TL’ye göre sürekli artmasından dolayı hem şaşkın hem de endişeli.

“Türkiye’dekilere yazık oluyor”

Harringay semtinin Green Lanes caddesine alışverişe gelenler ise daha 20 gün önce gittikleri Türkiye’de, 20 liraya neredeyse hiç bir şey alınamadığını görüp üzüldüklerini belirtti. İçlerinden biri “Hadi biz buradayız, bir şekilde geçiniyoruz ana oradakilere yazık oluyor” dedi. Alışveriştekilerden bir diğeri 20 TL’ye bakarken “Türk parası pul oldu, biz Türkiye’yi izlerken çok üzülüyoruz” dedi.

Gözleme 3 Sterlin

Unlu mamüller dükkanının vitrininde yaptığı peynirli, patatesli ve ıspanaklı gözlemelerin bir tanesini 3 sterlinden satan gözlemeci, 20 TL karşılığı sterlinle Londra’da bir gözleme bile alınamayacağını söyledi. Bir zamanlar Türkiye’deyken kullandığı para birimini hiç özlemediğini söyleyen gözlemeci, TL’nin sterlin karşısında değer kaybetmesine üzüldüğünü ve özellikle Türkiye’de çalışanlar adına kaygılandığını belirtti. Sterlin kazanan biri olarak elindeki paranın değer artışına sevinemediğini belirten gözlemeci “Türkiye’dekiler fakirlikten kırılırken onları düşünmeden edemiyorum” dedi.

Bazı esnaf birikimini Türkiye’de değerlendiriyor

Esnaftan kimi birikmiş sterlinleriyle Türkiye’den gayrimenkul aldığını kimi de yatırımını İngiltere’de yaptığını anlattı. Her birinin yaptığı ortak hesap, değeri hızla düşen TL nedeniyle bir hafta dahi bekleyince fiyatların kendileri için daha da uygun olduğu gerçeği.

Bir yıl önce gelirken TL birikimini dolara çevirdiğini anlatan pastacı Ali Talipoğlu eline verilen bir deste dolara bakıp yakındığını hatırladı ve TL’nin dünyada hiç bir yerde geçmeyen bir para birimi olduğundan yakındı.

Dönercide çalışmanın haftalığı 500 ila 700 Sterlin

Dönercide çalışan Toruncan Mengüloğlu haftada 500 ila 700 sterlin olan kazancının TL’ye çevirince artık çok daha büyük bir rakam ifade ettiğini ancak Londra’da karı koca çalışarak ancak geçinebildiklerini söyledi.

