HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Steve Bannon: Trump'ın eski başstratejisti Steve Bannon dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı

Steve Bannon: Trump'ın eski başstratejisti Steve Bannon dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı

20.08.2020 17:18 | Son Güncelleme

Steve Bannon New York'taki federal savcılar tarafından, ABD-Meksika sınırına duvar inşası için başlatılan bağış kampanyasında dolandırıcılık teşebbüsünde bulunmakla suçlandı. Bannon ilerleyen saatlerde yargıç karşısına çıkacak.

Steve Bannon: Trump'ın eski başstratejisti Steve Bannon dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski başstratejisti Steve Bannon tutuklandı.

Steve Bannon New York'taki federal savcılar tarafından, ABD-Meksika sınırına duvar inşası için başlatılan bağış kampanyasında dolandırıcılık yapmakla suçlandı.

Bannon'la birlikte üç kişiye daha "bağışçıları yüz binlerce dolar dolandırmak" suçlaması yöneltildi.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Duvarı biz inşa ediyoruz" sloganıyla başlatılan kampanyada 25 milyon dolar para toplandığı duyuruldu.

Açıklamada Steve Bannon'ın banka hesabına kampanyadan 1 milyon dolardan fazla para yatırıldığı, Bannon'ın bu paranın bir kısmını kişisel harcamaları için kullandığı belirtildi.

Bannon ilerleyen saatlerde yargıç karşısına çıkacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim' 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim'
Korona aşısı önümüzdeki hafta 40 bin kişiye uygulanacak!Korona aşısı önümüzdeki hafta 40 bin kişiye uygulanacak!
Üniversiteler Eylül'de açılacak mı? Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Rezillik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Rezillik
Maskesiz kadının gözaltı görüntüsü tartışma yarattı
Maskesiz kadının gözaltı görüntüsü tartışma yarattı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Madonna'nın kızı kıllarıyla gündemde... Hiç kesmiyor
Madonna'nın kızı kıllarıyla gündemde... Hiç kesmiyor
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
İletişim Başkanı Altun'dan 'müjde' açıklaması
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
İlginizi Çekebilir
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Gizemli bir şekilde ölen porno yıldızları...
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
DSÖ'den okulların açılmasına ilişkin dikkat çeken rapor
Diğer Haberler
Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, 'dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı
Eski danışmana 'dolandırıcılık' şoku!
Çin'de petrol tankeri ile yük gemisi çarpıştı: 14 kişi kayıp
Çin'de petrol tankeri ile yük gemisi çarpıştı: 14 kişi kayıp
Rusya’nın korona aşısı önümüzdeki hafta 40 bin kişiye uygulanacak
Korona aşısı önümüzdeki hafta 40 bin kişiye uygulanacak!
Çin'de 'katlanan kadın' 10 yılın ardından yeniden dik yürüyebilecek
'Katlanan kadın' 10 yılın ardından dik yürüyebilecek
İngiltere'de döşeme arasından tarihi eser fışkırdı
İngiltere'de döşeme arasından tarihi eser fışkırdı
Koronavirüs semptomları gerçekte ne kadar sürüyor?
Koronavirüs semptomları gerçekte ne kadar sürüyor?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.