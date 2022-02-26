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Steve Hanke kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Steve Hanke mesleği nedir?

26.02.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Steve Hanke, Rusya - Ukrayna savaşı üzerine sosyal medya hesabında yaptığı Atatürk paylaşımı dolayısıyla gündem oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün “Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe, savaş bir cinayettir” sözünü İngilizce olarak paylaşan Steve Hanke hakkında internette araştırma yapılmaya başlandı. Peki Steve Hanke kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Steve Hanke mesleği nedir? İşte Steve Hanke hayatı ve biyografisi...

Steve Hanke kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Steve Hanke mesleği nedir?

Steve Hanke, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tüm dünyanın yakından takip ettiği Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini paylaşan Steve Hanke merak konusu oldu. Bu kapsamda Steve Hanke kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Steve Hanke mesleği nedir? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Steve Hanke hayatı, biyografisi ve mesleğine ilişkin detayları sizler için derledik.

Steve Hanke kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

STEVE HANKE KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Steve Hanke, 1942'de Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eylatinde Macon bölgesinde doğdu.

Steve Hanke, Atlantic Lisesinden mezun olmasının ardından, 1964 senesinde Colorado Boulder Üniversitesinde, ekonomi alanında öğrenim gördü.

Steve Hanke, lisans mezuniyeti sonrası 1969'da da Colorado Boulder Üniversitesinden doktora derecesini aldı.

Doktora eğitimini tamamladıktan sonra Johns Hopkins Üniversitesinde, su kaynakları ekonomisi alanında uzmanlaştı. Bu üniversite 6 yıl çalıştıktan sonra California Üniversitesinde profesör olarak akademik kariyerine devam etti. Üniversite tarihindeki en erken terfilerden de birine sahip oldu. Steve Hanke şuanda uygulamalı ekonomi ve finans derslerini vermeye devam ediyor. Kariyerinde birçok makale yayınlayarak, birçok akademik dergide jüri olarak görev yaparak alanında en önemli isimlerden biri haline geldi.

Steve Hanke 1995 yılında tarih profesörü olan Louis Galambos ile birlikte, John Hopkins Uygulamalı Ekonomi, Küresel Sağlık ve İşletme Teşebbüsü Araştırmaları Enstitüsü’nü kurdu. Birçok ülkeye ve ülke başkanına ekonomik danışmanlık yapan Hanke, bir yandan da akademik çalışmalarına devam etti ve uygulamalı ekonomi alanına yapmış olduğu katkılarla tüm sosyal bilim camiasının övgüsünü kazandı.

Steve Hanke’nin özellikle danışmanlık verdiği alanlar; para ekonomisi, uluslararası ekonomi, finansal ekonomi ve doğal kaynak ekonomisidir. 79 yaşındaki profesör hala akademik kariyerinin zirvesindedir ve birçok alanda bilimsel üretkenliğine devam etmektedir.

Steve Hanke kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

STEVE HANKE MESLEĞİ NEDİR?

Steve Hanke, ülkemizde Türkiye ekonomisi konusunda yaptığı paylaşımlarla biliniyor. Steve Hanke ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nde tanınan ünlü bir ekonomisttir.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Türkiye
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