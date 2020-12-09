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Steve Jobs'un kızı manken oldu!

09.12.2020 09:55 | Son Güncelleme:
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Steve Jobs'un kızı manken oldu!

Apple'nin kurucusu İş insanı Steve Jobs’un eşi Laurene Powell’ın “Mirasla zenginliğe inanmıyoruz” diyerek 3 çocuklarının da 35 milyar dolarlık mirastan faydalanamayacaklarını açıklamasının ardından en küçük kızları Eve Jobs mankenliğe başladı. 22 yaşındaki Eve Jobs, kozmetik markası Glossier için modellik yapıyor.

Dünyaca ünlü teknoloji markası Apple'ın kurucularından Steve Jobs'un en küçük kızı mankenliğe başladı.

2011 yılında pankreas kanserinden yaşamını yitiren milyarder iş insanı Steve Jobs'un kızı Eve'nin mankenliğe başlamasının ise annesinin yaptığı açıklamadan sonra gelmesi dikkat çekti.

Şimdilerde 35.4 milyar dolarlık servetin sahibi olan anne Laurene Powell Jobs, ölen eşi Steve Jobs ile evliliklerinden olan 3 çocuklarının da mirastan faydalanamayacaklarını belirtmişti.

Laurene Powell Jobs, miras ile zengin olmaya inanmadıkları için böyle bir karar verdiğini ve çocuklarının çalışarak kendi kazançlarını elde etmeleri gerektiğini kaydetmişti.

22 yaşındaki Eve Jobs da ünlü bir markanın ürünlerinin tanıtımı için kameralar karşısına geçti.

Eve Jobs, Glossier için kendi fotoğrafını küvette çekerek Instagram'da paylaştı.

Stanford Üniversitesi'nde öğrenci olan Eve Jobs ayrıca profesyonel bir at binicisi.

Eve Jobs'un ilk mankenlik pozu paylaşımının altına ise kendisi gibi milyarlık servetlerin vârisi olan birçok arkadaşından tebrik mesajı yağdı.

Eve Jobs'u tebrik edenlerden biri de Bill ve Melinda Gates çiftinin 24 yaşındaki kızları Jennifer K. Gates oldu.

Steve Jobs ve Laurene Powell Jobs çiftinin Eve'nin dışında Reed (29) ve Erin (25) isimli iki çocukları daha bulunuyor.

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