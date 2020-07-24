Steve Wozniak'ın sabrı taştı, Google'a mahkeme yolu gözüktü!

Steve Wozniak ismi teknoloji tutkunluklarına hiç de uzak bir isim değil. Apple'ın bugünlere gelmesinde Steve Jobs'ın ne kadar payı varsa, Steve Wozniak'ın da o kadar payı var. Apple'ın kurucu ismi zaman zaman beklenmedik çıkışlarla gündeme gelse de, son zamanlarda gözden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor. Ancak YouTube'daki 'Steve Wozniak da bizden alıyor' temalı Bitcoin dolandırıcılıkları onun artık sabrını taşırmış, tabiri caizse hayatını mahvetmiş durumda.

STEVE WOZNİAK GOOGLE'A DAVA AÇTI

Apple'ın kurucularından Wozniak, YouTube'u ve dolayısıyla Google'ı mahkemeye verdi. Wozniak'ın bu kararın arkasında ise YouTube'da bulunan ve adının kullanıldığı Bitcoin dolandırıcılıkları vardı. Ünlü ismin iddiasına göre YouTube ve YouTube'un bağlı olduğu Google, bu tür dolandırıcılara karşı hiçbir önlem almadı. Wozniak'ın içeriklerin kaldırılması talebini de göz ardı eden YouTube, artık daha fazla dayanamayarak kendisi gibi mağdur olan 17 kişi ile birlikte yargıya başvurdu.

TWİTTER YOUTUBE GİBİ DEĞİL İMASI

Steve Wozniak ve 17 kişi, Google'dan bu videoları kaldırmasını ve artık daha fazla önlem alınmasını talep etti. Wozniak mahkeme dilekçesinde ise oldukça sert ifadelere yer verdi. YouTube ile Twitter'ı karşılaştıran Woz, Twitter'ın içerikleri hızlı bir şekilde kaldırdığını ancak YouTube'un özür dilenemeyecek şekilde bu tür dolandırıcılara ev sahipliği yaptığını, öne çıkardığını ve hatta onlardan kazanç sağladığını söyledi. YouTube'dan ise konu hakkında açıklama gecikmedi.

'İHLALLERİ CİDDİYE ALIYORUZ'

YouTube sözcüsü, konu ile alakalı yaptığı açıklamada YouTube'da ihlalleri ciddiye aldıklarını söyleyerek, platform politikalarına zarar veren bir unsur gördüklerinde hızla aksiyon aldıklarını belirtti. Öte yandan Steve Wozniak ise YouTube sözcüsü ile aynı fikirde değil. Steve Wozniak ve YouTube arasındaki sürtüşmede son sözü ise mahkemenin.

