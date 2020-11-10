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Steven Spielberg’in porno yıldızı kızından bomba itiraf

10.11.2020 13:00 | Son Güncelleme:
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Steven Spielberg’in porno yıldızı kızından bomba itiraf

Bu yılın başlarında porno kariyeriyle ortaya çıkan Steven Spielberg’in 24 yaşındaki kızı Mikaela Spielberg, seks işçiliğinin hayatında iyileştirici güç olduğunu söyledi.

24 yaşındaki Mikaela ve kendisinden 27 yaş büyük nişanlısı Chuck Pankow yaşadıkları aile içi tartışma nedeniyle Şubat ayında manşetlere taşınmıştı.

Mikaela Spielberg bu yılın başlarında kariyerine seks işçisi olarak devam etmeye karar verdi.
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Mikaela, Steven Spielberg ve eşi Kate Capshaw’ın evlatlık kızı.

Aile içi şiddet suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Mikaela, daha sonra madde bağımlılığı, depresyon ve anksiyete ile mücadele etti ve neredeyse evsiz kaldı.

Ancak genç kadın bu yılın başlarında The Sun’a bir açıklama yaparak “Her zaman cinselliği yüksek biriydim” dedi.

Sert içeriklerdense yumuşak içerikleri tercih ettiğini söyleyen Mikaela, tutku odaklı içerik eksikliği olduğunu ve uzun vadede bu tür içeriklere öncelik veren bir şirketle çalışmak istediğini söyledi.

Mikaela Spielberg, ManyVids adlı yetişkinlere yönelik içerikler üreten bir platformda çalışıyor.

“Yetişkinliğinde sevişilecek kadar güzel olmadığın söylendiğinde kendini gerçekleştirmen zor olabilir. Bu nedenle seks işçiliğinin iyileştirici bir yanı olabilir” diyen Mikaela, yetişkinlere yönelik içerik üreten ManyVids adlı bir plaftorm için içerik üretiyor.

Mikaela ayrıca, ebeveynlerinin kendisiyle ilgili “Gerçekten kendine güvenen genç bir kadın yetiştirdik” dediğini de söyledi. Birkaç yıl önce kalbinin kırıldığın söyleyen ve kendini ikiye bölünmüş gibi hissettiğini belirten Mikaela çektiği acıyı azaltmak için alkole başvurduğunu; ancak artık alkol kullanmadığını söyledi.

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Mikaela Spielberg, ev içi şiddet nedeniyle tutuklanmıştı.

“Kendime verdiğim zararı azalttım ve iyileştirici bir yolculuğun ortasındayım, iki yıl önce çok kötüydüm” diyen Mikaela eğer kendisine iyi gelecek şeyleri yapmamış olsaydı ölmüş olabileceğini söyledi.

Mikaela depresyon, anksiyete ve diğer sorunlarından kaçmak için alkole sığınmayı bıraktı.

Porno sektörünün kendisine mutluluk vermenin yanı sıra, dans ve resim kariyeri için de çeşiti fırsatlar sunduğunu söyleyen Mikaela “İşimi yaparken eğleniyorum, bana tamamen hayat verdi. Dans edebilmem için bir fırsat sundu İşimin en iyi yanı onu istediğim zaman yapabilmem. Böylece istediğim zaman gidip dans edebiliyorum” dedi.

Asıl hedefinin resim yapmak olduğunu söyleyen Mikaela, seks işçliğinin kendisini finansal olarak destekleyerek resim yapmasına olanak sağlayacağını söyledi ve “Performans sergilemeyi seviyorum. Muhtemelen hayatım boyunca bir performans sanatçısı olacağım” dedi.

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