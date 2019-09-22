Stevia bitkisi yeni gelir kapısı olacak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ekimi yapılan ve sıfır kalorili şeker elde edilebilen stevia bitkisi, bölge için yeni gelir kapısı olacak.

İlçede matematik öğretmenliği yapan Ulaş Kınıcı ile 16 kurucu üye tarafından kurulan Çaycuma Süs Bitkileri Üretici Birliği, tarım yapılmayan boş arazilerde karpuz, lale soğanı, sarımsak, soğan, kabak üretmeye başladı.

Zamanla köylüler için alternatif tarım araştırmalarında bulunan birlik, Zonguldak Valiliği ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün desteğiyle kiraladıkları bir dönümlük araziye, anavatanı Güney Amerika olan, sıfır kalorili şeker elde edilebilen ve "şeker otu" olarak da bilinen stevia bitkisi ekti.

İki ayda hasat edileceği büyüklüğe ulaşan bitkiyi, henüz tarladayken, birçok ülkeye ihracat yapan bir firmaya satan birlik, bölge için de yeni bir gelir kapısı açmayı hedefliyor.

- "Bizim için büyük bir gelir kapısı"

Birliğin kurucu üyelerinden Mükerrem Sarıöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, stevia bitkisini yeni tanıdıklarını ve bu konuda Zonguldak Valiliğinin kendilerine destek verdiğini söyledi.