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Stevia bitkisi yeni gelir kapısı olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 16:22 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta kurulan Çaycuma Süs Bitkileri Üretici Birliğinin ilk kez ektiği, sıfır kalorili şeker elde edilebilen stevia bitkisinin, bölge için yeni gelir kapısı oluşturması hedefleniyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ekimi yapılan ve sıfır kalorili şeker elde edilebilen stevia bitkisi, bölge için yeni gelir kapısı olacak.

İlçede matematik öğretmenliği yapan Ulaş Kınıcı ile 16 kurucu üye tarafından kurulan Çaycuma Süs Bitkileri Üretici Birliği, tarım yapılmayan boş arazilerde karpuz, lale soğanı, sarımsak, soğan, kabak üretmeye başladı.

Zamanla köylüler için alternatif tarım araştırmalarında bulunan birlik, Zonguldak Valiliği ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün desteğiyle kiraladıkları bir dönümlük araziye, anavatanı Güney Amerika olan, sıfır kalorili şeker elde edilebilen ve "şeker otu" olarak da bilinen stevia bitkisi ekti.

İki ayda hasat edileceği büyüklüğe ulaşan bitkiyi, henüz tarladayken, birçok ülkeye ihracat yapan bir firmaya satan birlik, bölge için de yeni bir gelir kapısı açmayı hedefliyor.

- "Bizim için büyük bir gelir kapısı"

Birliğin kurucu üyelerinden Mükerrem Sarıöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, stevia bitkisini yeni tanıdıklarını ve bu konuda Zonguldak Valiliğinin kendilerine destek verdiğini söyledi.

Sıfır kalorili olmasının, bitkinin en belirgin özelliği olduğuna dikkati çeken Sarıöz, "Şekerin yüzde 300 katı tatlılık veriyor. Tatlandırıcı olarak kullanılıyor ve Avrupa'da meşrubatlar gibi yerlerde kullanılıyor. Bizim ülkemizde kullanılmıyor. Buna başlamaya karar verdik, denedik ve ilçemizde çok güzel oldu." diye konuştu.

Sarıöz, arazileri büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, yakın zamanda daha büyük arazilere ulaşmayı ümit ettiklerini bildirdi.

Bu bitkinin büyük bir gelir kapısı olduğuna değinen Sarıöz, şöyle devam etti:

"Dönümünde aşağı yukarı 10 bin lira civarında bir gelir getirisi var. Bu bölgemiz adına çok sevindirici. Şu anda durumdan çok memnunuz. Şeker hapları var, onların kapsülleri bu bitkiden yapılıyor sıfır kalori olduğu için. İleride inşallah şekerin yerini bu alacak. Tek temennimiz bu. Özellikle şeker hastaları ve obezite hastaları yönünden çok faydalı bir bitki."

- "Ülkemizde bunun alıcısı var"

Kendilerine fideyi gönderen firmanın, ürettikleri ürünü geri aldığını kaydeden Sarıöz, "Şu anda kilosu 22 ila 25 lira arası satış pazarı var. Üretiyoruz, kurutuyoruz, kilosu 22-25 liradan aynı firmaya geri veriyoruz. Onlar da işliyorlar, üretiyorlar veya yurt dışına ihraç ediyorlar. Hem sağlık hem de gelir kapısı yönünden çok faydalı bir bitki. Özellikle Çaycuma halkı bu bitkiyi burada görsünler, tanısınlar. Bence bizim bölgemiz buna çok uyumlu. Bir tek suyu çok seviyor. Sürekli su istiyor, zaten damlama sistemiyle her gün sulanıyor burası." ifadelerini kullandı.

Çaycuma Tarım ve Orman İlçe Müdürü Coşkun Ulutaş da Zonguldak Valiliğinin desteğiyle 6 bin fide temin ettiklerini aktararak, "Bitkinin adı şeker otu olarak geçiyor. Daha önce Rize'de denenmiş. Ülkemize yeni gelen bir bitki. Ülkemizde bunun alıcısı var." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Stevia bitkisi Zonguldak

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