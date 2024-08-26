HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Stiff person sendromu nedir, neden olur? Stiff person sendromu belirtileri ve tedavisi

Stiff person sendromu nedir, neden olur? Stiff person sendromu belirtileri ve tedavisi

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
21.08.2024 18:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stiff person sendromu, ya da halk arasında bilinen adıyla katı kişi sendromu, kaslarda ağrılı spazmlarla birlikte sertlik yaratan kronik bir sağlık sorunudur. Bu sendromun semptomları bireyden bireye değişiklik gösterebilir, ancak genellikle dengesiz yürüyüş, çift görme ve konuşmada zorluk gibi belirtiler içerir. Semptomlar tedavi edilebilir ve tedavi süreci ile hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir.

Stiff person sendromu nedir, neden olur? Stiff person sendromu belirtileri ve tedavisi

Stiff person sendromu veya katı kişi sendromu, kaslarda ilerleyici sertlik ve sık tekrar eden ağrılı spazmlarla tanımlanır. Merkezi sinir sistemini etkileyen bu bozukluk, nöromüsküler belirtilerle kendini gösterir. Sendromun erken dönemlerinde kas sertliği ve spazmlar geçici olabilir, ancak hastalık ilerledikçe bu belirtiler kalıcı hale gelir. Sendrom, çeşitli uyaranlarla tetiklenebilir ve çoğu vakada ek nörolojik semptomlar gözlemlenmez.

Stiff person sendromu nedir?

Katı kişi sendromu, vücudun özellikle orta bölgesinde ilerleyici kas sertliği ve spazmlarla karakterize edilen otoimmün bir nörolojik hastalıktır. Bu sendrom zamanla bacaklarda ve diğer kaslarda sertliğe yol açarak spazmların meydana gelmesine neden olur. Sonuç olarak, katı kişi sendromu yaşayan bireylerin yürümeleri zorlaşabilir, düşme riski artabilir ve yaralanmalara karşı daha hassas hale gelebilirler. Henüz sendromu tamamen iyileştiren bir tedavi mevcut olmasa da, uzman doktor rehberliğinde semptomların kontrol altında tutulması, hastalıkla başa çıkmayı kolaylaştırabilir.

Katı kişi sendromu’nun çeşitli türleri bulunmaktadır: Klasik Katı Kişi Sendromu, Katı Kişi Sendromu Varyantları, Rijidite ve Miyoklonus (PERM), ve İlerleyici Ensefalomiyelit.

Stiff person sendromu neden olur?

Stiff person sendromu, bağışıklık sisteminin sağlıklı hücrelere karşı anormal bir saldırıda bulunması sonucu ortaya çıkar. Bu duruma genellikle GABA (gamma-aminobutirik asit) eksikliği neden olur. GABA eksikliği, yüksek tansiyon, diyabet veya karaciğer hastalıkları gibi çeşitli sağlık sorunlarından kaynaklanabilir.

Stiff person sendromu belirtileri nelerdir?

Stiff Person sendromu belirtileri şu şekildedir:

  • Gövdede veya sırt bölgesinde spazm nedeniyle sertlik ve katılık
  • Ağrılı ve acılı kas spazmları
  • Yürümede zorluk yaşama
  • Dengesizlik ve düşmeler nedeniyle yaralanma riski
  • Göğüs bölgesinde spazm varsa nefes darlığı
  • Kronik ağrı
  • Kaslarda sürekli gerginlik
  • Seslere karşı aşırı hassasiyet
  • Zamanla artan terleme
  • Endişe ve kaygı duyguları

Stiff person sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Stiff person sendromu tedavisi, belirtilerin şiddetine ve bireysel ihtiyaçlara bağlı olarak değişir. Tedavi sürecinin temel hedefi, semptomları yönetmek ve hareket kabiliyetini artırarak günlük yaşam konforunu iyileştirmektir. Stiff person sendromu için şu tedavi yöntemleri uygulanabilir:

  • Semptomları hafifletmek amacıyla ilaçlar ve tedaviler
  • İmmünoterapiler veya hastalığı değiştiren tedavi seçenekleri
  • Fiziksel tıp ve rehabilitasyon programları
  • Konuşma terapileri
  • Ruh sağlığını destekleyen terapiler

Katı kişi sendromu yaşayan bireylerin, tedavi süreci hakkında bilgi almak ve en uygun yaklaşımı belirlemek için nöroloji uzmanlarına başvurmaları önerilir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sendrom
En Çok Okunan Haberler
Emekli çalışanlara uyarı geldi... Kontrollerinizi yapın!

Emekli çalışanlara uyarı geldi... Kontrollerinizi yapın!

Flört uygulamasında tanıştığı sevgilisini katletti! Yardım isteyemesin diye...

Flört uygulamasında tanıştığı sevgilisini katletti! Yardım isteyemesin diye...

Tatilciler neye uğradığını şaşırdı, panikle kaçıştı!

Tatilciler neye uğradığını şaşırdı, panikle kaçıştı!

18 yaşındaki kızını bu yüzden öldürmüş: Doğum gününe gitmek istedi...

18 yaşındaki kızını bu yüzden öldürmüş: Doğum gününe gitmek istedi...

Boğaz ve adalar ulaşımına yüzde 40 zam! Açıklama geldi

Boğaz ve adalar ulaşımına yüzde 40 zam! Açıklama geldi

İlk kendi bahçesinde buldu, sonra 2 bin kişiye... Bakır çubuklarla arıyor

İlk kendi bahçesinde buldu, sonra 2 bin kişiye... Bakır çubuklarla arıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.