HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Stiko’dan ikinci hatırlatma dozu ve Novavax tavsiyesi

Stiko’dan ikinci hatırlatma dozu ve Novavax tavsiyesi

03.02.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu (Stiko), koronavirüse karşı risk altındaki kişilere ikinci hatırlatma dozunu yaptırmalarını önerdi.

Stiko’dan ikinci hatırlatma dozu ve Novavax tavsiyesi

Komisyon ayrıca Novavax aşısına da yeşil ışık yaktı.Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu (Stiko), sağlık durumları ya da meslekleri nedeniyle ağır risk altında olan kişilere, ikinci koronavirüs hatırlatma aşısını yaptırmalarını tavsiye etti. Bağımsız uzmanlar komisyonundan yapılan açıklamada, söz konusu tavsiyenin, özellikle 70 yaş üstü kişiler, huzurevlerinde kalanlar, bağışıklık sistemi ile ilgili rahatsızlığı olanlar ile sağlık ve bakım sektöründe çalışanlar için geçerli olduğu belirtildi.

"Güncel veriler bize, şu an dolaşımda olan Omicron varyantı enfeksiyonlarına karşı birinci hatırlatma dozunun birkaç ay içinde etkisini kaybettiğini gösteriyor" bilgisini paylaşan Stiko, "Ağır bir Covid-19 vakası geçirme riski yüksek olan 70 yaş üstü kişilerle bağışıklık sistemi zayıf olanlar için bu konu önemli" ifadesini kullandı.

Novavax'a yeşil ışık

Stiko'nun bir diğer tavsiyesi de protein bazlı koronavirüs aşısı Novavax ile ilgili oldu. Kurul söz konusu aşının üç hafta ara ile iki doz halinde yaptırılmasını önerirken, hamile ve emziren kadınları bu tavsiyenin dışında bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli biyoteknoloji şirketi Novavax tarafından üretilen aşıya, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 20 Aralık 2021 tarihinde onay verilmişti. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılacak ilk protein bazlı aşı olacak Novavax'ın, BioNTech/Pfizer ve Moderna gibi mRNA aşılarına karşı çekinceleri olanlar için iyi bir seçenek olacağı ve bu durumun aşılanma oranlarını arttırması bekleniyor.

Almanya'da genel olarak doktorların Stiko'nun tavsiyelerine göre hareket etmesi nedeniyle Komisyon'un önerileri büyük önem taşıyor.

AFP / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da Atatürk anıtına saldırı düzenleyenler yakalandı mı?Samsun'da Atatürk anıtına saldırı düzenleyenler yakalandı mı?
El Türki itiraf etti: IŞİD'in suikast listesi ortaya çıktı!El Türki itiraf etti: IŞİD'in suikast listesi ortaya çıktı!
Şebnem Şirin cinayetinde kan donduran detaylar! Son sözü...Şebnem Şirin cinayetinde kan donduran detaylar! Son sözü...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

İlginizi Çekebilir

Sebebi şaşırttı! Annesinin cesedini sakladı ve...

Sebebi şaşırttı! Annesinin cesedini sakladı ve...

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.