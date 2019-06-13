Stil sahibi babalara konfor sahibi hediyeler

Babalar Günü’ne kısa süre kala heyecanlı bekleyiş de başladı. Stil sahibi babalar için modern kumaşları usta bir terzilikle birleştiren D’S Damat, Babalar Günü’ne özel net yüzde 50 indirim fırsatı ile şıklığın yanında rahatlık ve fonksiyonellik sunuyor.

D’S Damat İlkbahar-Yaz 2019 Koleksiyonu ile babaların hayatına şıklığın yanında rahatlık ve fonksiyonelliği de dahil edecek. Kolay ütülenen kumaşı ile Easycare gömlekler ve yolculuklar sırasında başa gelebilecek tüm ihtimaller özenle düşünülerek hazırlanan Travel Serisi takım elbise ve gömlekler bu yaz yoğun babaların hayatını kolaylaştıracak.

Deniz aşığı babalara özel marin koleksiyonu

Denizcilik hikayesinden yola çıkan D’S Casual marin grubu, geniş renk skalasına sahip polo yaka tişört ve şortlarıyla babanızın rotasına girecek. Mavi, beyaz ve kırmızı üç ana rengiyle marin teması, hafif kumaşlara ve daha sade desenlere yer veriyor. Çizgili veya düz renk keten gömlekler ile kombinlenen renkli şortlar ise nefes alabilen yapıları ile sıcak yaz aylarında babanıza gün boyu konfor sunacak.



