Stil sahibi erkeklerin mutlaka almak isteyeceği deri laptop çantaları

Laptoplarımız sayesinde üniversite veya iş hayatımızı yanımızda taşıyabildiğimiz bu dönemde, laptop çantalarımız da aynı kol saatlerimiz gibi tarzımızı en çok yansıtan aksesuarlar arasında yer alıyor. Sadece laptoplarımızı değil, yanımızdan ayırmak istemediğimiz kişisel eşyalarımızı ve iş/okul gereçlerimizi de konforlu bir şekilde taşıyabilmemiz için tasarlanan ve gündelik hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olan bu çanta kategorisinde yüzlerce model bulunuyor. Biz de okurlarımızı bunca model arasında yormayalım dedik ve stil sahibi beylerin gözünü alamayacağı 10 laptop çantasını sizler için derledik. Bu birbirinden harika modellerle tanışmaya hazır mısınız?

Size özel, tek üretim

İş hayatında toplantıdan toplantıya koşturan beyler, hem şık hem modern bu çantaya bayılacak diye düşünüyoruz. %100 dana derisinden üretilen ve hem elde taşımaya uygun hem de ayarlanabilir omuz askısına sahip taba rengi bu laptop çantası yıllarca kullanabileceğiniz yüksek kalite bir üretimin sonucu. Bouletta Sardis markasının tasarımı olan bu çantanın en büyük özelliği ise firmanın 42 ülkede satışı olmasına rağmen kişiye özel, tek üretim kategorisinde olması.

Her bir örneği tek tek, el işçiliği ile üretildiği için biricik ve eşsiz olan bu çantayı detaylı olarak incelemek için tıklayın!

Sırt çantasında deri şıklığı

Turistik seyahatleri, doğa yürüyüşlerini veya kamp maceralarını seviyor ama tüm bu aktivitelere işinizi de götürmek durumunda kalacak kadar yoğun çalışan beylerdenseniz bu laptop çantası modeli tam size göre! Tuval ve gerçek deriden üretilen bu ürün anahtar, cüzdan, kamera gibi özel ve hassas eşyalarınız için özel bölmelere sahip. Vaschy markasına ait laptop bölmeli deri sırt çantasının her iki tarafında içecek kutularınızı yanınızda taşımanız için tasarlanmış cepler bulunuyor.

"Hem iş hem de macera" diyenlerin tercih ettiği bu çanta modelini keşfetmek için buraya tıklamanız yeterli!

İş için ideal

ABESS firmasının tasarımı olan bu şık ürün, işi gereği şehir içinde sürekli hareket halinde olması gereken erkeklerin aradığı pratik kullanıma sahip ama şık görünen bir çözüm olabilir. Marka, bu modelini hem evrak hem de laptop çantası olarak dizayn ettiği için ürünün her dönemin modasına uyum sağlayabilecek, oldukça sade bir görüntüsü var. Çantanın ön bölümünde yer alan, fermuarlı iki bölme adeta koşturmaca halindeki beyleri kişisel eşyalarını ceplerinde taşımak derdinden kurtarmak için özel olarak düşünülmüş gibi.

Bu sade ve şık modelle tanışmak için tıklamanız yeterli!

Farklı olmayı sevenlere

Kimi erkekler çanta modellerinde klasik şıklık sever, kimileri salaş stillerden hoşlanır, kimileri ise spor modelleri taşımayı tercih eder. Ancak bazı beylerin tarzı tamamen sıra dışı olmaktan geçiyor. Kimi erkekler tüm bu saydığımız tarzların uyumsuz yanlarının bir araya gelişinden oluşan, olağandan çok farklı modeller kullanmayı tercih ediyor. Vegmann markasının bu deri laptop çantası, tarz dışılığı ve asimetrik kesimli ön kapağı ile tam da bu beylere hitap ediyor.

Siz de farklı olmayı sevenlerdenseniz bu modeli daha detaylı incelemek için hemen tıklayın.

Çanta görünümünü ve askıları sevmeyenler

Kimi erkekler çanta görünümünü veya el ve omuz askıları aracılığıyla çanta taşımayı sevmez. Rodoscraft isimli markanın ürettiği Macbook & Laptop Organiser Camel RDCMOCML-1 adlı ürün, tam da bu erkeklere hitap ediyor. Tamamen el yapımı ve gerçek deri olan bu ürün çantadan çok şık bir klasör görünümünde.

Cep telefonu, ajanda, kalem, şarj kablosu gibi iş gereçleri için özel bölmeleri bulunan ve böylelikle yanınızda olmasını istediğiniz tüm eşyalarınızı modern bir dosya görüntüsü altında muhafaza edebilen bu çanta için vakit kaybetmeden buraya tıklayın!

Eskiden vazgeçemeyenlere...

Siz de konu çanta olunca hem model, hem doku hem de görünüm olarak eskinin ruhundan vazgeçemeyenlerden misiniz? O halde sizin için özenle seçtiğimiz bu modele mutlaka bir göz atmanızı şiddetle öneriyoruz. Leathertica markasının özel tasarımlarından biri olan bu çantanın tüm dikişleri ve kesimi tamamen el işçiliğiyle yapılmış. İri tokaları ve eskitilmiş deri görüntüsü ürünü çok şık, vintage bir parça haline getiriyor.

Modern bir giyimle kombinlendiğinde bakışları üzerinde toplayacak, eskinin hoş esintilerini giyiminize taşıyacak bu çantayı daha detaylı incelemek için buraya tıklamanız yeterli!

Görünüm sade ama cep sayısı...

Laptop çantasında tercihiniz olabildiğince sade ve basit modellerden yana ama taşımanız gereken gereçler nedeniyle çok cepli bir çantaya mı ihtiyacınız var? KANGAROO KINGDOM isimli markanın ürettiği bu bu modelini kesinlikle kaçırmayın deriz. Bu çantanın düz görünümünün altında biri fermuarlı diğer iki tanesi mıknatıslı 3 bölme, 1 laptop gözü, 3 ayrı kredi kartı cebi, cep telefonu gözü, not defteri ve iki kalem için tasarlanmış özel bir bölüm ve 1 adet fermuarlı gizli cep bulunuyor.

Bu laptop çantasını keşfetmek için hemen tıklayın.

Klasik modelleri hiç bir trende değişmeyenler

Konu evrak veya laptop çantası olunca sayılabilecek onlarca stil, her yıl moda olan onlarca yeni kreasyon, her geçen gün trend haline gelen yüzlerce model var. Tüm bu değişkenliğe rağmen bazı beyler için değişmeyen tek şey mevcut: Klasik sevgisi. Klasik kesim ve dikişe sahip modellerden vazgeçemeyen stil sahibi erkeklerin, çok sayıda ürün arasından seçtiğimiz bu modeli mutlaka incelemesini öneriyoruz. Kemal Tanca markasının tasarladığı bu şık laptop çantasının her yerinden adeta sadelik ve klasik dokunuşlar akıyor.

Her dönemin modası olan bu ürünle bir an önce tanışmak için buraya tıklamanız yeterli!

Sportif şıklık deriyle buluşunca

Siz de gündelik giyim tarzı, çoğunlukla sportif olan ama ne yaparsanız yapın bir türlü aklınızı deri şıklığından alamayan beylerden misiniz? O halde hem klasik görünümden uzak hem de derinin kaliteli dokusuna sahip, tamamen günlük kullanım için tasarlanmış bu laptop çantasını sizlerin beğenisine sunuyoruz. Rich Smith markasının harika bir tasarımı olan bu ürün, spor çantası trendleriyle deri çanta trendlerinin bir sentezinden meydana geliyor. Bu model, sırt çantası kategorisinde yer alsa da yan ve dik olmak üzere çift gizli tutaca sahip ve çantayı sırtınıza takmanızı sağlayan omuz askıları bu tutaçları kullanmayı tercih etmeniz halinde sökülebiliyor.

Yeşil kamuflaj deseniyle outdoor aktivitelerde arkadaşlarınızın bakışlarını üzerinden çekemeyeceği bu ürüne hemen sahip olmak için vakit kaybetmeden buraya tıklayın!

Üniversite şıklığı

Hem öğrencilerin hem de akademik kariyer yapan üniversite üyelerinin her daim yanında bulundurdukları laptop çantaları, klasik iş çantalarından hayli farklı trenlerle karşımıza çıkıyor. Plm Bouletta Marlow markasının ürettiği deri sırt çantası hem defter, kalem, telefon, cüzdan gibi eşyalarınız için farklı bölmelere sahip hem de günlük kullanıma uygun tasarımıyla gayet pratik. Lacivert rengi ve dikdörtgen, modern formuyla kot, salaş yağmurluk, kargo pantolon gibi casual parçalarla çok şık duran bu çanta; tam da kampüslerde kullanılmak üzere üretilmiş gibi duruyor.

Plm Bouletta Marlow firmasının bu genç tasarımıyla tanışmak için hemen buraya tıklayın!