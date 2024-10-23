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Stil sahibi kombinlere yaraşır bir ayakkabı: Camper Karst bugüne özel indirimde
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Stil sahibi kombinlere yaraşır bir ayakkabı: Camper Karst bugüne özel indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
23.10.2024 13:39
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"Alacağım ayakkabı hem konforlu hem de tarz olsun!" diyenlerdenseniz size önereceğimiz bu modele mutlaka bir şans vermelisiniz: Camper Karst! Her anınıza tarz katacak, rahatlığıyla gün boyu yokmuş hissi yaşatacak bu model, Günün Fırsatları kapsamında indirime girdi. Bu fırsatı kaçırmak istemezseniz, işte detaylar...

Modern şehir hayatının vazgeçilmezi haline gelen rahat ve şık ayakkabı arıyorsanız, bu arayışınıza son vermenin zamanı geldi. İspanyol ayakkabı devi Camper'ın Karst modeli bugüne özel indirimli fiyatıyla ayakkabı severlerin yüzünü güldürüyor. Tarz dolu, konforlu bu ayakkabıya bir şans vermek isterseniz detaylar aşağıda...

"İyi ki aldım!" diyeceksiniz: Camper Karst Ayakkabı

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Modern tasarımı ve rahatlığı ile öne çıkan Camper Karst; yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. Şehir hayatında rahatça kullanılmaya uygun olan bu ayakkabı, özel taban yapısı sayesinde yürüyüş esnasında ayağı destekler ve konfor sağlar. Ayrıca şık ve minimalist tasarımı ile de dikkat çeker.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kaliteli bir ayakkabı."

  • "Bu model bence Camper'ın ikonlarından biri olacaktır. Malzeme kalitesi bence çok iyi, çok rahat."
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Bu içerik 23 Ekim 2024 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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