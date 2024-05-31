Stilinizi yükseltme zamanı! Ünlü spor markalarının çok satan indirimdeki ürünleri burada

"Rahatlık önceliğimdir, spor giyim benim tarzım!" diyenlerin bayılacağı bir liste ile karşınızdayız! İster spor yaparken ister günlük hayatta spor şıklığınızı konuşturmanızı sağlayacak ünlü markaların çok satan ürünlerini sizin için seçtik. Hem tarzınıza hem de bütçenize hitap eden indirimli fiyatlarla alabileceğiniz bu ürünler gardırobunuzu yenilemek için mükemmel bir fırsat sunuyor. İşte detaylar!

1. Columbia Silver Ridge Convertible Pantolon

Kullanıcılar ne diyor?

"Bedeninize göre alın. Ürün çok güzel ve kullanışlı."

"Birebir aynı fiyat, gayet iyi. Kargo süresi de güzel geldi, sorunsuz. Çok beğendik."

2. Under Armour HeatGear® Armour Hi-Rise Bilekte Tayt

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika. İnanılmaz rahat."

"Stok yapın, böyle bir tayt yok! Mükemmel."

3. Puma Classics LV8 PU Cross Body Bag Unisex Yetişkin Omuz Çantası

Kullanıcılar ne diyor?

"Annem için anneler günü olarak indirimde aldım. Memnunuz. Kaliteli ve büyük."

"Beğendim, indirimden almıştım. Oldukça kaliteli."

4. Jack Wolfskin Şort

Kullanıcılar ne diyor?

"Güzel ve rahat ürün."

"Ürün orijinal, JW kalitesi zaten tartışılmaz, ayrıca hızlı şekilde teslim edildi. Fakat beden seçerken dikkat etmek gerek. Boy 182, kilo 83. 52 beden büyük geldi, mecburen iade."

5. Under Armour UA W Ansa Fix SL Terlik

Kullanıcılar ne diyor?

"Plaj terliği. Çok rahat, kullanışlı."

"Harika. Düşünmeden alınabilecek kadar güzel bir terlik."

6. Puma Unisex Yetişkin Woven Shorts Şort

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok güzel kumaş bence, rengi güzel. Kombinleniyor diğer renklerle, spor için iyi rahat. Tek küçük eksiği cebi yok bence önemli değil olmaması da almak isteyenlere öneririm."

"Aldığımdan beri evde dışarıda her yerde giyiyorum harika. Eskimiyor."

7. Adidas HENGAT M Terlik&Sandalet

Kullanıcılar ne diyor?

"Daha kullanmaya fırsat bulamadım ama bu fiyatlara alabileceğiniz en iyi sandalet olabilir. Beden olarak ayakkabıda ne giyiyorsanız onu almanızı tavsiye ederim."

"Oldukça rahat ve fiyatına göre çok güzel duruyor. Tek korkum tabanı oldukça ince. Umarım dayanıklıdır. Yarım numara büyük alın."

8. Columbia Hatana Breathe Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu benim ilk Amazon deneyimimdi. Tahmin edilen teslim tarihinden önce geldi. Ayakkabı harika. Ayağımda yok gibi. 38 giyiyorum normalde aynı numarayı tercih ettim. Çok memnunum."

"Eşime almıştım. Çok şık, hafif, kaliteli. Üstelik Türkiye'deki fiyatlara bakarak çok uygun. Numara tam oluyor."

9. Under Armour UA Charged Assert 10 Koşu Ayakkabısı

Kullanıcılar ne diyor?

"Uzun süredir UA ürünlerini kullanıyorum. Bu modelde beni yanıltmadı, çok rahat. Günlük 12 km yürüyüşte ağrı namına hiçbir hissiyat olmadı. Çok memnunum. Almak için ikilemde kalanlar kesinlikle hiç düşünmesinler."

"Çok uygun fiyata satın almanın yanı sıra beklediğimden daha kaliteli ve konforlu bir ayakkabı. 41 giyiyorum normalde; yine 41 aldım ve bir sıkıntı görmedim. Birçok kişi yarım numara, 1 numara büyük alın demiş ama bence kendi numaranızı alın. Amazon kalitesi ve teslimat hızı da harika."

10. Puma Baseline Unisex Günlük Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Ayakkabıyı tam bedenime göre aldım tam oldu. Bu fiyata düşünmeden alın. Amazon farkı, dün akşam sipariş verdim, bugün geldi. Teşekkürler Amazon."

"Fiyat performans. Ürün güzel kullanışlı."

11. Adidas OTR B JKT Ceket

Kullanıcılar ne diyor?

"Mükemmel. Tam beden."

"Çok beğendim, tavsiye ediyorum."

12. Skechers Arya Airy Days Kapalı Toe Bale Babet

Kullanıcılar ne diyor?

"Eşim için sipariş vermiştim,söylenen süreden daha erken teslim aldık. Son derece şık ve uygun bir fiyattan almış olduk. Amazon’a ve hızlı bir şekilde ürünü teslim eden Kolay Gelsin Kargo'ya çok teşekkürler."

"Annemde ayak deformasyonu başladı o yüzden biraz büyük alalım dedim ancak kalıp zaten genişmiş geri iade etmek zorunda kaldık ve bir küçüğünü aldık. Sağlam, kibar, muhteşem korunaklı geliyor teşekkürler."

13. Columbia Peakfreak Nomad Waterproof Ayakkabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Eşime sürpriz olarak aldım. Çok kaliteli, fiyatına göre harika bir ürün. Biz çok beğendik."

"Columbia kalitesini gösteren bir ayakkabı. Çok sağlam. Tam numaranızı almanızı öneririm."

14. Adidas T ICON23 JSY Forma

Kullanıcılar ne diyor?

"Teri çok güzel emiyor. Vücudu yakmıyor, ferah tutuyor. Zaten üst düzey kaliteli. Halı sahalarda birebir. Biraz büyük yalnız. Bedeninizi kendi bedeniniz veya bir küçüğü alın."

"Güzel bir foma. Çok ince veya çok kalın değil. M beden için fazla uzun. Kısaltmak zorunda kaldım."

15. Puma Unisex Yetişkin Buzz Portable Omuz Çantası

Kullanıcılar ne diyor?

"Telefon ve cüzdan sığıyor. Keşke anahtar içinde küçük bir fermuarlı bölüm olsaymış. İçinde küçük bir bölüm var ama açık şekilde yine de ben çok beğendim. 6 aydır kullanıyorum en ufak bir solma deformasyon olmadı. Çok kaliteli tekrar almayı düşünürüm."

"Cüzdan, telefon ve anahtarlarımı alıyor.Geniş bir çanta işimi görüyor."

Bu içerik 31 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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