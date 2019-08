STK gönüllüleri selde ölen ‘Cici Baba’ için basın açıklaması yaptı

“İnsan gibi yaşamak her bireyin hakkıdır, insan gibi ölmek de”

“İnsan gibi yaşamak her bireyin hakkıdır, insan gibi ölmek de” diyen Atılgan, ”İnsan gibi yaşamak her bireyin hakkıdır, insan gibi ölmek de. Bir evsiz insanımız yine insan gibi yaşayamadı; yine insan gibi ölemedi. Evsizler sokaklarda, parklarda, terk edilmiş yıkıntı binalarda ağır şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Aç kalıyor, üşüyor, tacize ve şiddete maruz kalıyor, hastalanıyor, hatta donarak ya da boğularak ölüyor. Evsizler görünmez değildir. Her gün yürüdüğünüz yolda, oturduğunuz parkta yaşıyorlar, görüyoruz, biliyoruz ve sahip çıkıyoruz. Yerel yönetimlerin ellerini taşın altına koyması şarttır. Kendi ilçesinde, kendi mahallesindeki ihtiyaç sahibini görmezden gelmek gibi bir lüksü bulunmamaktadır. Evsizlerin sadece donarak ya da boğularak öldüklerinde sesini duymak istemiyoruz. Kayıplar yaşandığında artık çok geç olmuş demektir. Cici Baba Sezai Gülek’i kaybetmenin acısı bizlerin olduğu kadar toplumun da acısıdır” dedi.