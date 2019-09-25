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STK kadın temsilcilerinden, Diyarbakır’daki annelere destek

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 13:33 | Son Güncelleme

Sivil Toplum Kuruluşlarının kadın temsilcileri 81 ilde eş zamanlı olarak bir araya gelerek Diyarbakır annelerine destek sesleri yükseldi.Sivil Toplum Kuruluşlarının kadın temsilcileri dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek olmak için 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanında bir araya geldi.

Sivil Toplum Kuruluşlarının kadın temsilcileri 81 ilde eş zamanlı olarak bir araya gelerek Diyarbakır annelerine destek sesleri yükseldi.
Sivil Toplum Kuruluşlarının kadın temsilcileri dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek olmak için 15 Temmuz Kızılay Demokrasi Meydanında bir araya geldi. Yanlarında getirdikleri “Terörü Lanetliyoruz, Diyarbakır’daki Annelerin yanındayız, Terörü Anneler Bitirecek, Anaların Yanında PKK’nın Karşısındayız” pankartlarını yanında getiren kadın STK temsilcileri, Diyarbakır anneleriyle ilgili ortak basın açıklamasında bulundu.
Açıklamada, “Bizler bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır’da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direniş teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz.
Tarih Diyarbakır’daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukların siyasi ve toplumsal yalnızlaştırma dahil, her şeye göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen bizler başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaktır.
Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. “Evladımın ölüsüne bile razıyım” diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne’den, Kars’a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır’daki annelerin yanına olmaya davet ediyoruz.
Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir.
Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül’den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır’da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne ”Dur!” diye haykıran güçlü bir sese dönüştüğünün” mesajı verildi.

STK kadın temsilcilerinden, Diyarbakır’daki annelere destek

STK kadın temsilcilerinden, Diyarbakır’daki annelere destek

STK kadın temsilcilerinden, Diyarbakır’daki annelere destek

STK kadın temsilcilerinden, Diyarbakır’daki annelere destek

STK kadın temsilcilerinden, Diyarbakır’daki annelere destek

STK kadın temsilcilerinden, Diyarbakır’daki annelere destek

STK kadın temsilcilerinden, Diyarbakır’daki annelere destek

STK kadın temsilcilerinden, Diyarbakır’daki annelere destek

STK kadın temsilcilerinden, Diyarbakır’daki annelere destek

STK kadın temsilcilerinden, Diyarbakır’daki annelere destek

STK kadın temsilcilerinden, Diyarbakır’daki annelere destek

STK kadın temsilcilerinden, Diyarbakır’daki annelere destek

STK kadın temsilcilerinden, Diyarbakır’daki annelere destek
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