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STK'lardan sosyal medya platformlarının ihlallerine tepki

MynetX MynetX
09.08.2024 00:02
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TÜGVA, HAK-İŞ Konfederasyonu, Milli İrade Platformu, Diyanet-Sen, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İletişim Platformu, Yeşil Yıldız Derneği, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve UMED gibi STK'lar, sosyal medya uygulamalarında yaşanan birçok ihlale yönelik bir açıklama yayınladı.

Sosyal medya platformlarında son dönemde yaşanan sansürleme, cinsel saldırı, istismar ve özel hayatın gizliliği gibi bir takım ihlallere STK’lar tepki göstererek sosyal medyada 'DijitalFaşizm' etiketi adı altında açıklamalar yaptılar.

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Instagram ve oyun platformu Roblox’a getirilen erişim kısıtlamasını desteklediklerini açıklayan Sivil Toplum Örgütleri, güvensiz dijital ortamlardan çocukların ve gençlerin uzak tutulmasının gerekliliğine vurgu yaptılar.

Milli İrade Platformu: “Dijital kölelik, çocuk işçiliği, bağımlılık, korku ve endişe netice olarak güvensiz bir ortam. Siz çocuğunuzu böyle bir ortama emanet eder misiniz?”

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TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci: “Ülkemizde faaliyet gösteren her kurum ve kuruluşun, yasalarımız çerçevesinde belirlenmiş sorumlulukları vardır. Bu kapsamda, sosyal medya platformları da bu sorumluluklardan muaf değildir. Özgürlük gibi temel hak ve hürriyetleri kullanarak Instagram ve Roblox gibi platformların faaliyetlerini meşrulaştırma çabalarını son derece yanıltıcı ve siyasi amaçlı buluyoruz. Özellikle, yabancı kurum ve kuruluşların ülkemizde düşünce özgürlüğüne müdahale etmeye yönelik tutumlarını garip bir şekilde destekleyen aydınları ve siyaseti kınıyoruz. Herhangi bir siyasi çıkar gözetmeksizin, her kesimden insanımızın ifade özgürlüğünü koruma ve geliştirme çabasını samimi buluyoruz. Nasıl ki bizler ferdi olarak yabancı kurumların hukukuna, kural ve kaidelerine saygı gösteriyorsak, onlar da bize ve paylaşımlarımıza saygı göstermelidirler! Ülke gençliğimizi bu dijital faşizmle yönlendiremeyeceklerini anlamalıdırlar!”

HAK-İŞ Konfederasyonu: “Yasaları hiçe sayan, terör propagandası yapan, yaşanan katliamları görmezden gelen, katliamlara karşı yükselen çığlıkları susturan, sapkınlığı, kumarı, uyuşturucuyu ve çocuk istismarını normalleştiren Dijital Faşizm ’i kınıyoruz.”

Diyanet- Sen: “Milli ve manevi değerlerimizi hiçe sayan, inançlarımızı ve geleneklerimizi törpüleyen Instagram adlı META şirketi bu yolundan vazgeçmeli, milletimizin değerlerine saygı duymalıdır. Diğer yandan Roblox adlı oyun şirketi çocuklarımızın zihinlerine ahlaksızlığı nakşetmeye çalışıyor. Tüm bu kirli planlar tek merkezden aynı yerden aynı ülkeden yönetiliyor. Milletimizin inancına ve değerlerine karşı hareket eden bu kuruluşları kınıyoruz.”

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AGD Başkanı Salih Turhan: “Malumunuz geçtiğimiz aylarda AGD TV Youtube Kanalımız, Filistin direnişine destek vermemizden dolayı kapatıldı, ardından aynı bahanelerle Facebook hesaplarımıza ve Instagram hesaplarımıza kısıtlamalar getirildi. Son olarak da dün WhatsApp kanalımıza kısıtlamalar getirildi. Emperyalizm ve Siyonizmin kontrolündeki sosyal medya platformları gençliğimize yanlış örnek teşkil eden birçok şeye göz yumarken, Filistin'in haklı davasına ambargo koymaya çalışıyor. Tüm engellemelere rağmen yarım asır boyunca olduğu gibi Milli Gençliğin haklı sesi gür bir şekilde çıkmaya devam edecektir.”

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği: "Gerek Instagram gerekse Roblox devletimizin yasalarına uymadığı için kısıtlandı. Roblox oyun adı altında çocuklarımızı sapkınlıkla hedef aldı, Instagram katalog suçlara izin verdi. Milletimizi korumak için getirilen kısıtlamalar haktır. Dijital Faşizmi kabul etmeyeceğiz.”

Yeşil Yıldız Derneği: “Devletimizin yasalarına uymayı reddediyorlar. Çocuklarımızı ve gençlerimizi olumsuz etkiliyorlar. En ufak bir kısıtlamada ülkemizi hedef alıyorlar... Bunun adı Dijital Faşizm ve devletimiz buna müsaade etmeyecek.”

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İletişim Platformu: “İfade özgürlüğünü ırkçı ve katil Siyonist ideolojiye kurban eden Meta'ya karşı uygulanan yaptırımları sonuna kadar destekliyoruz. Yapacağı faaliyetlerde Türkiye'nin kanunlarına uymayanlara yönelik yaptırımlar esnetilmeden devam etmelidir. Çocuk istismarına yönelik içerikler barındıran oyunları sebebiyle erişim engeli getirilen sözde oyun platformuna uygulanan erişim engeli toplum vicdanında yer bulmuş, düşüncelere tercüman olmuştur. Türkiye hiç kimsenin kanunsuzca at koşturacağı yer değildir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın korunması ve ifade özgürlüğünün desteklenmesi herkesin görevidir. İfade özgürlüğüne ve çocukların gelişimine kast edenlere karşı atılan adımlara yönelik cılız ve yanlı tepkilerin toplumda karşılığı yoktur. İletişim Platformu olarak Meta ve Roblox'a karşı hukuk zeminde atılan adımları destekliyoruz.”

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfedarasyonu: “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda 41. maddenin son fıkrasında belirtildiği üzere, devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır. Bu yüzden yasalarımızı tanımıyorlar, "özgürlük" naralarıyla Dijital Faşizm'i gizlemeye çalışıyorlar.”

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