STK temsilcilerinden Diyarbakır annelerine destek

"Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir hatta yıllardır süren mücadelesinde kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Bursa'daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'Ne pahasına olursa olsun.' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle 'Teröre son.' diyoruz."

Çomaklı, "Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'Anne acısının etiketi olmaz.' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit olduklarını dile getiren Çomaklı, "Evladımın ölüsüne bile razıyım." diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmanın herkesin boynunun borcu olduğunu söyledi.

Basın açıklamasını okuyan Tuğba Atik, Türkiye'nin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele edildiğini belirtti.

Vatan uğruna verilen şehitlerin kanlarının, onlar için dökülen gözyaşlarının kurumadığını söyleyen Atik, "Bu mücadelemize bir mihenk taşını, dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre 'Yeter' diyen Hacire Anne'miz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir.

Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu." dedi.

- Çanakkale

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan STK temsilcileri adına basın açıklaması, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Atıcı tarafından yapıldı.

Atıcı, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere toplandıklarını ifade ederek, "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." diye konuştu.