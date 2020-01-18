STK’lar Beş Yıl Sonra Sur’u Tanıyamadı

Diyarbakır’da 2015 yılında yaşanan şehir çatışmalarından sonra sokağa çıkma yasağı uygulanan Sur’a ilk kez sivil toplum kuruluşlarının girmesine izin verildi. Sur’da inceleme yapan TMMOB heyeti gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğradı.

PKK’nın şehir yapılanması YPS üyelerinin kazdığı hendekleri kapatmak, barikatları kaldırmak amacıyla 2015 yılında başlatılan operasyon haftalarca sürdü. Operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Sur’a kimsenin girişine izin verilmedi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyelerinin 2015 yılında yaptığı hasar tespit çalışmasının ardından Sur’a hiçbir STK da sokulmadı.

Mimarlar Odası’nın valiliğe yaptığı başvuruya olumlu yanıt verildi. Bunun üzerine aralarında Mimarlar, Harita Mühendisleri, Şehir Plancıları Odaları üyeleri ve arkeologların da bulunduğu bir heyetin Sur’a girmesine izin verildi. Sur’a giren heyet yeni yapılan yapılar, eski yapılar ve bölgenin son halini inceledi.

İncelemeyle ilgili VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Mimarlar Odası Şube Eş Başkanı Şerefhan Aydın, Sur’da bambaşka bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Aydın, “Benim de orada çok anılarım vardı ama sanki bir çölün ortasına girdik. Yeni yapılan yapıları baktığımızda sanki bambaşka bir yerdi. Sur’u andıran hiçbir imarat yok orada. Kalan birkaç tane tarihi yapı, onlar da harabeye dönüşmüş, evlerin içini gezdiğimiz zaman günlük yaşamda terk edip oradan çıkanların tablosunu gördük. Eşyalarını dahi alamayıp orayı terk etmek zorunda kalan binlerce insan vardı. Bir bütünen baktığımızda sanki büyük bir savaş yaşanmış, sonrasında biz alana gitmişiz gibi bir tabloyla karşılaştık. Biz uzun süreli yasak başlamadan önce de sokaklara girdik, hasar tespiti çalışması yaptık. Ancak şu an baktığımızda ortada sokak yok. Orada bulunduğumuz bir anda nerede olduğumuzu bilmiyorduk. Sadece çok kısa kalan bir sokak vardı orada. Bazı şeyleri anımsayabildik. Onun dışında kalan yapı kalıntılarının nereye, hangi mahalleye, hangi sokağa ait olduğu noktasında ne fikir ne bir emare vardı. Mahalle, sokak, yapı yok olmuş. Savaş sonrası bir kent tablosu diyebiliriz. Ben zamanında Kobani'ye de gitmiştim. O zaman oradaki hislerle aynı hissi taşıdığımı söyleyebilirim” dedi.