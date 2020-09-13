STK’lar Çevre Temizliği İçin Dağlara Çıktı

Diyarbakır’da değişik kesimlerden bir grup sivil toplum kuruluşu kırsal kesimlerde bulunan tarihi ve turistik mekanları temizlemeye başladı. Lice ilçesindeki Antik çağdan kalma Bırkleyn Mağarası’na giden STK üyeleri, onlarca torba çöp topladı.
Kentin ekonomik, siyasi, sağlık gibi sorunları için zaman zaman eylemler yapan STK’lar bu kez bir temizlik kampanyası için bir araya geldi. Bu temizlik kampanyası bilinenlerden biraz farklıydı. STK üyeleri bu kaz gözlerden uzak tarihi ve turistik alanları temizlemek için kolları sıvadı.
"Yaşanılabilir bir Diyarbakır için el ele verelim" adıyla başlatılan kampanyaya, aralarında Ticaret ve Sanayi Odası, Güneydoğu Tekstil Sanayii ve İş insanları Derneği, Diyarbakır Sanayi ve İş İnsanları Derneği, TEMA Vakfı Diyarbakır Temsilciliği bulunduğu çok sayıda STK destek verdi. Kampanyanın hedefinde Lice ilçesi yakınlarındaki Antik çağlardan kalan Bırkleyn Mağaraları vardı.
Sabahın erken saatlerinde yola çıkan grup, karayolundan sonra, sarp bir yolda yürüyerek, mağaraların bulunduğu dağa tırmandı. Grup daha sonra el fenerlerinin ışığıyla mağarada ve çevresinde temizlik yaptı. Burada torbalar dolusu çöp toplandı. Grup üyeleri yine sarp kayalar arasından geçerek çöpleri dağdan aşağı indirdi.
Temizlik kampanyasının ikinci bölümünde ise mağaraların alt kısmı temizlendi. Çevreye dağılan STK üyeleri, bulabildikleri bütün çöpleri torbalara doldurarak, bölgeden çıkardı. Yorucu geçen günün sonunda onlarca torba çöp toplandı.
Kampanyaya katılan STK üyeleri amaçlarını VOA Türkçe’ye anlattı. Tema Vakfı Üyesi Şükran Yakar, bu bölgelere pikniğe gelenleri uyararak, “Arkadaşlarla, STK’larla, düzenlemeleri yapıyoruz, hem tanınsın, hem de gelen piknikçi arkadaşlar bu anlamda temiz bırakıp gitsinler” dedi.
Çevre Mühendisi Şeyma Durhan ise gördüğü manzara karşısında üzüntüsünü gizlemeyerek şunları söyledi; ”Bu gezide en çok çevreye atılan çöpler beni üzdü. Açıkçası bu çalışmamızda zaten buna farkındalık getirmek istiyoruz. Buradaki çöpleri toplaya toplaya gideceğiz. Umarım bizden sonra gelen insanlar buldukları şekilde bırakırlar.”
Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zülal Koç ise amaçlarının hem temizlik hem tanıtım olduğunu söyledi. Koç, “Bizlerin de içinde var olduğunu göstererek toplum bilincini oluşturmak için buradayız. Birçok STK ile birlikte el ele vererek herkesin buraya gelip görmesini istiyoruz. Dünyanın her yeri güzel ama gerçekten bulunduğumuz şehir çok daha güzel. O yüzden de hem bu güzelliklerden faydalanalım hem de temiz tutalım” diye konuştu.
Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ferdani Gökdere, Bırkleyn Mağaraları’nın kültür turizmi açısından önemine dikkat çekerek, “Antikçağ inanışına göre dünyanın bittiği yer olarak tanımlanan bu mağaraların kültür turizmi açısından çok büyük önemi var. Çevre duyarlılığı yaratma hem de kültür turizmi açısından buranın potansiyelini gösterme anlamında bugün buradayız” şeklinde konuştu.
Temizlik kampanyaları sadece Bırkleyn Mağaraları ile sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki haftalarda başka bölgelerdeki alanlar da temizlenecek.