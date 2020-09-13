STK’lar Çevre Temizliği İçin Dağlara Çıktı

Diyarbakır’da değişik kesimlerden bir grup sivil toplum kuruluşu kırsal kesimlerde bulunan tarihi ve turistik mekanları temizlemeye başladı. Lice ilçesindeki Antik çağdan kalma Bırkleyn Mağarası’na giden STK üyeleri, onlarca torba çöp topladı.

Kentin ekonomik, siyasi, sağlık gibi sorunları için zaman zaman eylemler yapan STK’lar bu kez bir temizlik kampanyası için bir araya geldi. Bu temizlik kampanyası bilinenlerden biraz farklıydı. STK üyeleri bu kaz gözlerden uzak tarihi ve turistik alanları temizlemek için kolları sıvadı.

"Yaşanılabilir bir Diyarbakır için el ele verelim" adıyla başlatılan kampanyaya, aralarında Ticaret ve Sanayi Odası, Güneydoğu Tekstil Sanayii ve İş insanları Derneği, Diyarbakır Sanayi ve İş İnsanları Derneği, TEMA Vakfı Diyarbakır Temsilciliği bulunduğu çok sayıda STK destek verdi. Kampanyanın hedefinde Lice ilçesi yakınlarındaki Antik çağlardan kalan Bırkleyn Mağaraları vardı.

Sabahın erken saatlerinde yola çıkan grup, karayolundan sonra, sarp bir yolda yürüyerek, mağaraların bulunduğu dağa tırmandı. Grup daha sonra el fenerlerinin ışığıyla mağarada ve çevresinde temizlik yaptı. Burada torbalar dolusu çöp toplandı. Grup üyeleri yine sarp kayalar arasından geçerek çöpleri dağdan aşağı indirdi.