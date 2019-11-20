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STK'lar çocuk hakları için BM'ye çağrıda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 14:23 | Son Güncelleme

STK'lar çocuk hakları için BM'ye çağrıda bulundu

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30. yıl dönümünde Yetim Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve Yeryüzü Çocukları Derneği, savaş bölgelerindeki çocuklar için BM'nin üzerine düşen görevi yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Fatih'teki Yetim Vakfı merkezinin bahçesinde düzenlenen toplantıya Yetim Vakfı Başkanvekili Hüsamettin Orhan, Yeryüzü Çocukları Derneğinin Proje Sorumlusu Betül Ünlü, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Abdullah Muhammed İslam ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah Resul Demir katıldı.

STK'lar adına ortak açıklamayı yapan Hüsamettin Orhan, dünyada her geçen gün çocuk hakları ihlallerinin arttığını bunun sebebinin de savaşlar ve salgın hastalıklar olduğunu söyledi.

Suriye'de devam eden iç savaştan dolayı Suriye devletinin çocukları korumadığını hatta çocukların ölümlerine sebep olduğunu öne süren Orhan, savaş bölgesindeki çocukların korunması için BM'nin aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

BM'nin 2018 verilerine göre dünya genelinde 70,8 milyon kişinin zorla yerinden edildiğini aktaran Orhan, savaşın sürdüğü Suriye'den dünyanın farklı ülkelerine yayılmış 5,7 milyonun kişinin mülteci olarak yaşadığını, bu rakamın yaklaşık yüzde 45'ini çocukların oluşturduğunu, 500 bin civarında Suriyeli çocuğun da yetim kaldığını ifade etti.

Orhan, 2016 yılı itibarıyla dünyada yaklaşık 385 milyon çocuğun aşırı yoksulluk içinde yaşadığına dikkati çekerek, az gelişmiş ülkelerde 5 ile 17 yaş arası yaklaşık 4 çocuktan birinin sağlıklarına ve gelişimlerine zarar verebilecek işçilikle uğraştığını söyledi.

UNICEF'in 2015 yılı verilerine göre, dünyada 140 milyon yetimin bulunduğunu ifade eden Orhan, sağlıklı veri alınamayan Çin, Brezilya, Rusya ve bazı Afrika ülkeleri de hesaba katıldığında, bu sayının 400 milyon civarında seyrettiğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Orhan, çocukların daha sağlıklı birey olmaları ve mutlu ailelerin devamı için 'Aile Danışmanlığı Hizmeti'nin devlet tarafından verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

- Suriyeli çocuklara yönelik yapılan ırkçılık

Yeryüzü Çocukları Derneğinin Proje Sorumlusu Betül Ünlü ise 2016'dan bu yana özellikle işçi mülteci çocuklar üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.

Üç yılda, birçok çocuğun hayatına dokunduklarını ifade eden Ünlü, şu an 311 çocukla ilgilendiklerini, 96 çocuğu çeşitli atölyelerde çalışırken eğitime kazandırdıklarını anlattı.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah Resul Demir de BM'de 197 ülkenin imza atıp kabul ettiği Çocuk Hakları Sözleşmesinin en yüksek mutabakatla kabul edilen bir sözleşme olduğunu hatırlatarak, buna rağmen bazı devletler tarafından bu sözleşmenin ihlal edildiğini ve BM'nin gerekli müdahaleyi yapmadığını söyledi.

Mülteci çocukları bekleyen en büyük tehlikenin insan ticareti yapan örgütler olduğuna vurgu yapan Demir, Suriye savaşı nedeniyle son yıllarda en fazla göç alan ülkeler arasında olan Türkiye'de 1,7 milyondan fazla mülteci çocuğun bulunduğunu söyledi.

Demir, dünyada 5 ile 17 yaş arasında olup okula gitmeyen çocuk ve genç sayısının toplam 303 milyonu bulduğunu sözlerine ekledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Abdullah Muhammed İslam ise dünyada 152 milyon çocuk işçi bulunduğunu ve her yıl 5 milyon çocuğun açlıktan dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.

Devletlerin yanı sıra STK'ların da üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan İslam, vakıf olarak insani çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Basın açıklamasından sonra Yetim Vakfı'nın "Hayallere Değen Resimler" projesi kapsamında 3 kıta 13 ülkeden çocukların resmettiği tablolar sergilendi, ardından yetim çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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