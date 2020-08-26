STK’lar Corona Virüsüyle Mücadele İçin Sokağa İniyor

Alınan tüm önlemlere rağmen Corona virüsüne yakalananların sayısı düşmeyince sivil toplum kuruluşları sokağa inmeye karar verdi. STK’lar ev ve işyerlerini gezerek hem bilinçlendirme yapacak, hem de koruyucu malzeme dağıtacak.

Diyarbakır Sağlık Platformu’nun VOA Türkçe ile paylaştığı bilgilere göre 26 Ağustos tarihi itibariyle Diyarbakır’da 405’i servislerde, 137’si yoğun bakımda yatan toplam 542 vaka bulunuyor. Kentteki yoğun bakım ünitelerinin tam dolu olduğunu ifade eden platform üyeleri günde 400 ile 500 arasında kişinin test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Kentteki vaka sayılarının azalmaması üzerine sivil toplum örgütleri harekete geçti. Diyarbakır Ticaret Odası’nda biraraya gelen STK temsilcileri, Corona virüsüyle mücadelede yeni bir yol haritası üzerinde fikir birliğine vardı. STK temsilcileri mücadele için sokağa inmeye karar verdi.

Toplantıya katılanlardan Maden Mühendisleri Odası Şube Başkanı Doğan Hatun, İl Hıfzısıhha Kurulu ile toplumun kopuk olduğu görüşünü savundu. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Hatun, “Kentimizde sağlık kurumlarının, Tabipler Odası Sağlık Emekçileri Sendikası’nın İl Hıfzısıhha Kurulu’na dahil olmadığını biliyoruz ve toplumun içerisinde bu pandemiyi takip edecek, gönüllü olarak çalışabilecek, toplamı doğru bilgilendirecek bir bilginin İl Hıfzısıhha Kurulu’na ulaşmadığını düşünüyoruz. Orada çıkan kararların da toplum üzerinde etki yaratmadığını gördük. Toplumu kendi kaderine bırakmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Kentin zaten sağlık kurumları çöktü, toplumun çökmemesi için biraraya geldik. Vaka sayısının çok olduğu yerlerde birebir halkı doğrudan bilgilendirmeyi ve maske, dezenfektan, kolonyaya erişemeyenlere hem bunları temin etmek, hem de bu bilinci birebir yüzyüze anlatmayı hedefliyoruz” dedi.