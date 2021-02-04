STK’lardan Adalet Bakanlığı ve Mahkumlara Açlık Grevi Çağrısı

Cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerinin sonlandırılması, infaz koşullarının düzeltilmesi ve İmralı cezaevinde cezasını çeken PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, aile ve avukatlarıyla görüştürülmesini isteyen tutukluların açlık grevi yapması üzerine Sivil Toplum Kuruluşları (STK) harekete geçti. Ortak bir açıklama yapan STK’lar, mahkumlara eyleme son verme, Adalet Bakanlığı’na da, infaz uygulamaları ile diğer hak ihlallerini sonlandırması için adım atma çağrısı yaptı.

Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Tabip Odası, Hak İnsiyatifi Diyarbakır Temsilciliği, İHD Diyarbakır Şubesi, TİHV Diyarbakır Temsilciliği tarafından düzenlenen basın toplantısında, 70 güne ulaşan açlık grevleriyle ilgili hem Adalet Bakanlığı hem eylemcilere çağrı yapıldı.

STK’lar adına açıklama yapan İHD Şube Başkanı Abdullah Zeytun, 2020 yılı Nisan ayında, çıkarılan İnfaz Yasası ile binlerce mahkumun serbest bırakılmasına rağmen, bir yıl dolmadan cezaevlerindeki doluluk oranının neredeyse aynı seviyeye ulaştığını söyledi. Zeytun, yeni İnfaz Kanunu’nun eylemlere gerekçe olduğunu savunarak, “2020 yılının Nisan ayında yürürlüğe giren yeni İnfaz Kanunu’nun cezaevi standartlarını geliştirmek bir yana, öngördüğü eşitsiz ve karmaşık infaz sistemi nedeniyle sorunları daha da ağırlaştırmıştır. Cezaevlerinde işkence, tecrit ve diğer hak ihlallerinde artışlar da bunu göstermektedir. Öyle ki infaz sistemi açısından aynı kategoride olan ve aynı yasal düzenlemeye tabi olan mahpuslar bile keyfi olarak farklı uygulamalarla karşılaşmaktadır. Bu keyfi ve yasaya aykırı uygulamalar nedeniyle mahpusların başlatmış olduğu açlık grevleri bir kez daha gündeme gelmiştir. Bizler bu eylemin yaşam hakkı başta olmak üzere ciddi riskleri de barındırdığını, daha önceki deneyimlerimizden biliyoruz. Bu nedenle de endişeliyiz” dedi.