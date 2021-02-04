STK’lardan Adalet Bakanlığı ve Mahkumlara Açlık Grevi Çağrısı

Cezaevlerinde yaşanan insan hakları ihlallerinin sonlandırılması, infaz koşullarının düzeltilmesi ve İmralı cezaevinde cezasını çeken PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, aile ve avukatlarıyla görüştürülmesini isteyen tutukluların açlık grevi yapması üzerine Sivil Toplum Kuruluşları (STK) harekete geçti. Ortak bir açıklama yapan STK’lar, mahkumlara eyleme son verme, Adalet Bakanlığı’na da, infaz uygulamaları ile diğer hak ihlallerini sonlandırması için adım atma çağrısı yaptı.
Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Tabip Odası, Hak İnsiyatifi Diyarbakır Temsilciliği, İHD Diyarbakır Şubesi, TİHV Diyarbakır Temsilciliği tarafından düzenlenen basın toplantısında, 70 güne ulaşan açlık grevleriyle ilgili hem Adalet Bakanlığı hem eylemcilere çağrı yapıldı.
STK’lar adına açıklama yapan İHD Şube Başkanı Abdullah Zeytun, 2020 yılı Nisan ayında, çıkarılan İnfaz Yasası ile binlerce mahkumun serbest bırakılmasına rağmen, bir yıl dolmadan cezaevlerindeki doluluk oranının neredeyse aynı seviyeye ulaştığını söyledi. Zeytun, yeni İnfaz Kanunu’nun eylemlere gerekçe olduğunu savunarak, “2020 yılının Nisan ayında yürürlüğe giren yeni İnfaz Kanunu’nun cezaevi standartlarını geliştirmek bir yana, öngördüğü eşitsiz ve karmaşık infaz sistemi nedeniyle sorunları daha da ağırlaştırmıştır. Cezaevlerinde işkence, tecrit ve diğer hak ihlallerinde artışlar da bunu göstermektedir. Öyle ki infaz sistemi açısından aynı kategoride olan ve aynı yasal düzenlemeye tabi olan mahpuslar bile keyfi olarak farklı uygulamalarla karşılaşmaktadır. Bu keyfi ve yasaya aykırı uygulamalar nedeniyle mahpusların başlatmış olduğu açlık grevleri bir kez daha gündeme gelmiştir. Bizler bu eylemin yaşam hakkı başta olmak üzere ciddi riskleri de barındırdığını, daha önceki deneyimlerimizden biliyoruz. Bu nedenle de endişeliyiz” dedi.
Zeytun, Adalet Bakanlığı’na sorunların çözümü için adım atma, mahkumlara da eylemi sonlandırma çağrısı yaparak şöyle konuştu: ”Cezaevlerinde başlatılan açlık grevi eylemlerinin daha ağır sonuçlar doğurabileceğini akılda tutarak mahpusların başlatmış olduğu süresiz ve dönüşümlü açlık grevinin daha ağır sonuçlara yol açmaması için, Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumları tecrit, adil ve eşit olmayan infaz uygulamaları ile diğer hak ihlallerinin sonlandırılması için bir an önce adım atmaya, mahpusların ulusal ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını titizlikle yerine getirmeye, açlık grevindeki mahpusları da açlık grevi eyleminden vazgeçmeye davet ediyoruz.”
2018 yılında Diyarbakır E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan ve tutukluyken HDP’den milletvekili seçilen Leyla Güven, yine benzer nedenlerle, açlık grevine başlamıştı. Güven’in başlattığı eyleme daha sonra başka cezaevlerinde yatanlar da katılmıştı. Güven eyleminin 79’uncu gününde tahliye edilmesine rağmen, açlık grevini bırakmadı. HDP milletvekillerinin de değişik kentlerde katıldıkları eylemler 2019 yılının Mayıs ayına kadar sürmüştü. Eylemler Öcalan’ın çağrısıyla son bulmuştu.